«Mio padre giudice ha visto il mio arresto e non l’assoluzione» 

«Mi stanno chiamando tante persone, da tutta Italia. Oggi va un po’ meglio, dopo sette anni di sofferenza e di dubbi. Hanno traballato molte cose in questi anni, anche la mia fiducia nel sistema giudiziario. Un periodo lungo, troppo lungo per ritornare alla vita normale senza conseguenze. E in queste ore penso a mio padre, che mi ha visto arrestato, che ha letto le carte senza trovare la ragione di quanto è successo e che non ha potuto gioire della fine del processo e della mia assoluzione». Francesco Pala, come fanno molti galluresi di vecchio stampo, controlla le emozioni e misura le parole mentre inizia a raccontare il suo stato d’animo, 24 ore dopo la sentenza che ha lo liberato dall’accusa di essere un sindaco pronto a barattare favori. Ma la voce tradisce collera e sdegno per una ferita profonda che non guarirà più. Non c’è bisogno di fare domande, il suo è un racconto ininterrotto, che si ferma solo quando parla del padre Giacomo, pretore storico della Gallura, morto pochi mesi prima di vedere il figlio assolto.

«I fatti travisati»

Allevatore, 59 anni, primo cittadino di Palau sino alla mattina del 9 marzo del 2017, quando la Guardia di Finanza gli notificò l’ordine di arresto del gip di Tempio. A lui e alla vice, Maria Piera Pes, anche lei assolta “perché il fatto non sussiste”. Per la Procura di Tempio, Pala era un sindaco disinvolto, che usava la cosa pubblica per mantenere la carica. Si parla di una intercettazione ambientale, Francesco Pala secondo l’accusa originaria prometteva posti di lavoro in cambio di propaganda elettorale. Dice: «Una costruzione accusatoria con otto capi di imputazione, io ne esco come un criminale. Ma i fatti e le parole sono stati travisati. Sarebbe stato sufficiente leggere le carte, leggerle bene, per capire che non c’era nulla. Sono state estrapolate poche parole da una lunga conversazione e poi è stata messa in piedi l’accusa principale. Per questo ha traballato la mia fiducia nella giustizia. Mio padre era un magistrato e io ho sempre respirato l’aria degli uffici giudiziari, la mia storia è questa ed è stato veramente difficile vivere sette anni così».

«Mio padre malato»

Giacomo Pala è morto nel maggio scorso, per molti galluresi era “Lu pretori”. Il figlio racconta commosso: «È stato il momento più doloroso di questo periodo tremendo. Io ero legatissimo a mio padre. Lui ha letto tutti gli atti e si era convinto della infondatezza delle accuse. Qualche mese dopo il mio arresto ha avuto un infarto e poi è stato operato. Ha sofferto perché non capiva. Lo ripeto, tutto questo ha scosso dalle fondamenta le nostre esistenze e la fiducia nella giustizia. Devo ringraziare i magistrati che si sono occupati di me e delle altre persone coinvolte, alle quali non smetto di pensare, nell’ultima fase del procedimento. In particolare il pubblico ministero Mauro Lavra, che ha letto gli atti e agito con coscienza».

«So cosa è successo»

Adesso attende il deposito delle motivazioni della sentenza del gup di Tempio, ma parla già della coda della sua storia: «Io so cosa è successo, so perché qualcuno mi ha fatto finire in Tribunale. Parlerò di questo quando sarà il momento. Posso dire di non avere accettato condizionamenti esterni, ho fatto il sindaco lealmente sino all’ultimo. Per questo è successo tutto».

