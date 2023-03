«Mio nonno morto e dimenticato» 

Antonio Farigu aveva 33 anni quando una frana ha ucciso lui e altri dieci minatori. Era partito da Capoterra per cercare lavoro e per mantenere la sua famiglia, non è più tornato: morto durante i lavori per il tunnel del San Bernardo, tra Valle d’Aosta e Svizzera, il due settembre del 1962. Morto e dimenticato per sessantuno anni: per un errore burocratico Antonio Farigu non compare nella lapide che ricorda i caduti durante i lavori. Adesso la caparbietà di una nipote che non l’ha mai conosciuto e che oggi ha 40 anni, Angelica Farigu, gli sta per restituire quel ruolo nella piccola grande storia delle opere pubbliche italiane. Presto la lastra in marmo sarà corretta e quell’operaio sardo morto a causa di una frana durante il lavoro verrà finalmente ricordato.

I sacrifici

La notizia della tragedia arrivò a Capoterra in fretta: per la vedova, allora ventinovenne, Antonietta Porcu (venuta a mancare lo scorso anno) e i quattro figli, la più grande di 9 anni e la più piccola di appena 5, fu l’inizio di una vita difficile. Vincenzo è l’unico figlio maschio, quando morì il padre al San Bernardo aveva 6 anni, di lui ricorda ancora come lo spingeva sullo stradone sterrato davanti casa e di come nonostante non fosse tanto alto, quell’uomo gli sembrasse un gigante. «In Valle d’Aosta, alla costruzione di quel tunnel presero parte anche altri capoterresi che, come mio padre, avevano lavorato nella miniera di San Leone – racconta Vincenzo Farigu -, ero molto piccolo ma ricordo ancora quei momenti di grande dolore, quando arrivò in paese la sua bara. Per anni la morte di mio padre è stata un tabù per la nostra famiglia, mia madre non ha mai voluto parlarne, ci ha persino impedito di andare in Valle d’Aosta. Quando è morta, per caso il nostro parroco, don Gianni Locci, ci ha raccontato di aver visto durante un viaggio quella targa con i nomi dei minatori morti nella costruzione del traforo: da lì è scattata la voglia di approfondire la storia di quella tragedia, e ho chiesto aiuto a mia figlia Angelica».

La nipote

Il destino ha privato Angelica Farigu dell’affetto di quel nonno che avrebbe potuto raccontarle tante avventure legate al duro lavoro in miniera: non l’ha conosciuto, ma attraverso i ricordi del papà e delle zie è come se tra di loro ci sia da sempre un filo che li unisce. Per questo ha cominciato a cercare su Internet filmati d’epoca, fotografie e documenti: fino a imbattersi in quella targa. «Sapevamo che mio nonno aveva lavorato per la società che stava costruendo il traforo, a testimoniarlo non c’è solo il telegramma di condoglianze inviato dalla direzione, ma anche la raccolta fondi portata avanti dai colleghi per sostenere la moglie e i figli: inoltre mia nonna, per la perdita del marito, percepiva una pensione dall’Inail. Per questo sono rimasta stupita quando in un filmato ho visto la targa ricordo di quella tragedia: tra quei nomi impressi sul marmo però non c’era il nome di mio nonno».