«Mio nonno morì per costruire il tunnel» 

Un errore burocratico aveva escluso il nome di Antonio Farigu dalla Storia per sessant’anni, la caparbietà di quella nipote che non l’ha mai conosciuto gli ha restituito quel ruolo di prim’ordine nella costruzione del tunnel del Gran San Bernardo. Angelica Farigu ci è riuscita: il nome di suo nonno dopo 61 anni è stato finalmente inserito nella lapide posta all’ingresso del traforo che unisce la Valle d’Aosta al cantone svizzero del Vallese, che ricorda gli undici minatori morti nel 1962 a causa di una frana: «Mi capita di guardare la foto di quella lapide aggiornata più volte al giorno, finalmente compare anche il nome di mio nonno che, come gli altri dieci colleghi, è morto nella costruzione di quell’opera. Il suo nome verrà ricordato per sempre». Angelica e i suoi familiari andranno a recitare una preghiera davanti a quella targa commemorativa il 2 settembre, in occasione dell’anniversario della morte del nonno.

