«Mio nonno era una spia segreta dei fascisti» 

Un nonno armatore e proprietario di un bar al porto e di due pescherecci, i primi a motore sull’isola di Sant’Antioco. Sono le poche cose che Giorgio Andante sapeva di suo nonno fino al periodo della pandemia Covid quando da una telefonata ha fatto riemergere la verità sepolta da 80 anni: Pietro Andante era una spia della polizia segreta al servizio di Mussolini.

Il racconto

Ha dell’incredibile la storia che Giorgio Andante racconta alla presentazione del libro che ha scritto dopo una ricerca che è andata avanti per oltre due anni dopo questa scoperta. «Da bambino non si parlava mai di mio nonno - ha spiegato - giusto qualche informazione, ad esempio che era morto nel 1943 di malattia all’ospedale di Iglesias. Era tutta una copertura, ma mai avrei potuto immaginare di dover andare alla ricerca del suo passato per ritrovare le mie origini. Un amico mi ha telefonato nel 2021, nel bel mezzo della pandemia e mi ha chiesto se il nome di mio nonno fosse Pietro. Alla mia conferma mi disse di andare in libreria ad acquistare il libro intitolato “La tela del ragno”, l’Ovra in Sardegna (1937-1943)” di Alberto Vacca. Una pubblicazione, recente, sull'attività della polizia segreta fascista. Da lì scopro che mio nonno ne faceva parte e che i pescherecci erano tutta una copertura». Mentre presenta il libro, Giorgio Andante si commuove in più occasioni «perché non può essere altrimenti - dice - quando scopri tante cose di cui non eri a conoscenza».

Il dolore

L’immagine dell’armatore dedito alla pesca comincia a sbiadire di fronte a quella del killer di professione a disposizione del regime fascista. «Ho dato inizio a una lunga ricerca al limite dell’impossibile - continua Giorgio Andante - avanti e indietro per gli archivi di mezza italia. Tra le scoperte che sono riuscito a fare quella che ha visto mio nonno lasciato all’orfanotrofio di Napoli da neonato e ho incontrato persone che lo avevano frequentato e conosciuto. Ho anche scoperto che non è morto ad Iglesias, tanto meno di malattia». Ne scaturisce un lavoro editoriale che Giorgio riesce a realizzare con l’aiuto di un cugino, Ignazio Pepicelli, editore della “Ingegni”, casa editrice che si propone di dare spazio a tutte quelle storie che altrimenti non troverebbero possibilità di pubblicazione. “Era mio nonno” raccoglie il viaggio di Giorgio Andante, prima a Napoli, poi a Roma all’archivio di Stato, dove si imbatte a un certo punto su una serie di documento secretati e che impongo uno stop a questa voglia di sapere che l’autore, durante la presentazione del libro è riuscito a trasmettere ai presenti. La famiglia Andante è molto conosciuta a Sant’Antioco. Il padre di Giorgio era un imprenditore, proprio come lui che all’improvviso si è ritrovato scrittore, per dare una storia alla sua famiglia e a quel nonno mai conosciuto così a fondo come adesso che ha realizzato una ricerca ardua per una storia di grande suspence e tanto antiochense.

