«Mio nipote ha tradito la volontà di babbo,  devoto a Sant’Efisio» 

«Così è stata tradita la volontà di mio padre». Il corteo di Sant’Efisio per la prima volta dopo 80 anni non si è fermato a Villa Atzori, antica casa padronale di Villa San Pietro, durante il suo pellegrinaggio Cagliari-Nora andata e ritorno e Bonarella Atzori non ci sta: «La tradizione doveva essere rispettata». Adesso la questione, legata a un’eredità, rischia di avere strascichi giudiziari.

Bonaeella Atzori ha 76 anni ed è l’unica figlia ancora in vita del compianto cavalier Mario Atzori, l’imprenditore agricolo di Villa Sn Pietro che ha dedicato una parte importante della sua vita alla devozione per Sant’Efisio. Al punto che per 80 anni di fila, dal 1943, il simulacro del Santo si è fermato nella casa di famiglia a Villa San Pietro nel suo viaggio di ritorno da Nora verso Stampace, per l’annuale voto dei cagliaritani salvati dalla peste dal martire guerriero.

I bombardamenti

Tutto nasce nel 1943: Cagliari è bersaglio dei bombardamenti dell'aviazione statunitense e inglese ma un gruppo di fedeli non vuole rinunciare al voto per Sant’Efis. Il simulacro del santo viene caricato su un furgoncino che intraprende il viaggio verso Nora. «A Sarroch – racconta Bonarina Atzori – il parroco non volle proseguire: Troppo pericoloso, piovono le bombe proprio verso Pula, sede di alcune postazioni militari . Fu mio padre, Mario, ad allestire un carro addobbato da mia madre, e a portare Sant’Efisio sino a Nora. Poi il viaggio di ritorno, verso Sarroch, con piccola tappa a casa nostra. E il voto è stato sciolto malgrado la guerra. Da allora Casa Atzori ha sempre ospitato un rinfresco per confraternite, volontari e seguito di Sant’Efisio. Una festa alla quale non avevamo mai rinunciato, con mia madre Dea Usai preparavamo i dolci per tutti».

L’eredità

La casa, poi, alla morte di Mario Atzori, 1989, è andata agli eredi. I fratelli di Bonarina, Antonello, Gabriele e il primogenito Giuseppe, sono tutti defunti, la casa storica di Villa San Pietro è andata al nipote omonimo Mario Atzori, 55 anni, fumettista, che quest’anno ha deciso di chiudere i battenti della loro dimora al corteo religioso per Sant’Efis.

Mario Atzori junior si trincera dietro il silenzio, inutile presentarsi persino nella sua abitazione a Cagliari. La replica arriva dalla madre. «Sono stanca, ho 81 anni», dice Vanda Antinori al telefono, «e poi la casa non è in sicurezza. Qualche cornicione deve essere risistemato, alcuni alberi non sono stati potati e avrebbero potuto costituire un pericolo per le tante persone che erano solite arrivare il 4 maggio. Non ce la siamo sentiti».

Diffida e replica

In realtà, lo conferma Vanda Antinori, addirittura l’antica casa padronale è stata messa in vendita. Da qui la decisione di Bonarina Atzori di rivolgersi a un avvocato, Filippo Viola, firmatario di una diffida che annuncia futuri sviluppi legali: «Prendo le distanze dalla decisione di mio nipote di interrompere la tradizione di famiglia, che era stata inserita espressamente da mio padre nel testamento: aveva lasciato detto di proseguire con la tradizione dell’ospitalità al corteo di Sant’Efisio che la nostra famiglia non aveva mai trascurato».

Replica Vanda Antinori: «Non esiste nessun obbligo legale legato al testamento di mio suocero in carico a mio figlio legato alla tradizione dell’ospitalità nei confronti di Sant’Efisio». Ma della questione potrebbero (di nuovo) occuparsi i giudici civili, come è successo in sede di divisione dell’eredità di Mario Atzori senior.

Comune

La sindaca Marina Madeddu, che anche quest’anno ha seguito il percorso di Sant’Efisio da Cagliari a Nora e ritorno, ha tentato di salvare una tradizione di cui va fiero l’intero paese di Villa San Pietro: «Ci siamo resi disponibili ad aiutare in tutti i modi la famiglia Atzori per preparare l’antica dimora per l’occasione. Non è servito a niente. Mi auguro che l’interruzione di quest’anno sia solo temporanea e che si possa trovare il modo di recuperare la tradizione ottantennale già dal prossimo anno L’acquisto della casa? Rientra nei desideri del Comune, ma al momento non disponiamo delle risorse economiche necessarie vista anche la cifra richiesta dal proprietario».

RIPRODUZIONE RISERVATA