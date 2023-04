«Mio marito operato: abbiamo paura di uscire di casa»  

«Viviamo qui da quarant’anni. Siamo sempre stati bene. Ora, dopo quanto successo, abbiamo paura di uscire di casa». Greca è la moglie di Pierpaolo Marcia, il 76enne aggredito in via Codroipo da uno straniero, fuggito ma costretto da due inquilini del palazzo dove vive l’anziano ad abbandonare il portafoglio. «Mio marito è ricoverato al Santissima Trinità in ortopedia. È stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura al femore. È indolenzito e stordito».

Il fermo

Le indagini su quanto accaduto martedì sera a Tuvixeddu intanto vanno avanti. Gli agenti della Squadra Mobile e delle volanti ieri hanno fermato un giovane del Gambia, Lamin Modou Ceesay, 24 anni: è stato accompagnato in carcere perché deve scontare una pena di due anni e mezzo per rapina. Sono però in corso tutte le verifiche perché Ceesay è sospettato di essere proprio l’autore dell’aggressione e delle tentata rapina. Gli accertamenti degli investigatori vanno avanti.

Il racconto

La moglie dell’anziano ferito ricorda ancora quei terribili momenti. «Io ero a casa. Una vicina mi ha avvisato. Sono corsa giù e ho visto mio marito a terra. Stava male e aveva dolori forti a una gamba e a un braccio». Lo scippatore lo ha colto di sorpresa. «Lo ha aggredito alle spalle, facendolo cadere. Poi ha afferrato il portafoglio che aveva in tasca ed è scappato. Ma le urla hanno attirato l’attenzione di chi abita al primo piano. Così due inquilini hanno rincorso il ragazzo che si è liberato del portafoglio per poter far perdere le tracce». Improvvisamente è come svanito nel nulla. «Non si è capito dove si sia nascosto».