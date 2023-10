«Mio marito mi faceva paura» 

«Ho visto babbo e mamma per terra». I ricordi di Ilaria Saladdino si fermano a quella scena di orrore. Il padre, Basilio Saladdino, riverso sulla strada, la mamma Liliana Mancusa in fin di vita vicino al garage della loro abitazione. Della brutale aggressione, di quel drammatico sabato sera del 26 febbraio 2022, in via Principessa Giovanna a Porto Torres, non ricorda più niente. Rammenta però i rapporti tesi tra le famiglie Saladdino e Baule, le sue paure, la relazione “malata” con l’ex marito Fulvio Baule, fino agli attimi precedenti lo scatenarsi della furia omicida del 41enne, reo confesso di aver ucciso i suoceri e di aver aggredito la moglie.

L’aggressione

Sopravvissuta a quel massacro, la 40enne di Porto Torres, ieri ha deposto nell’aula della Corte d'assise di Sassari dove si celebra il processo per il duplice omicidio. Protetta da un separè si è armata di coraggio e, tra pause e vuoti di memoria, ha risposto a fatica alle domande della pm Enrica Angioni e del giudice Massimo Zaniboni. Quella sera Baule, separato dalla moglie, aveva riportato i gemelli dalla loro mamma. Era in ritardo di un’ora. Sulla strada davanti alla palazzina, dove Ilaria viveva con i genitori, scoppia la lite tra i due. «I 400 euro per il mantenimento dei figli non te li dò», mi ha urlato. «Ho risposto che sarei andata dall’avvocato, così mi sono allontanata col passeggino». Il dramma si consuma in pochi minuti. Il muratore di Ploaghe impugna con le due mani l’ascia e aggredisce i suoceri, che nel frattempo erano accorsi, e la ex moglie. In aula l’imputato, assistito dal legale Nicola Lucchi, ascolta tenendo la testa tra le mani.

Convivenza difficile

Ilaria continua il suo racconto, con carta e penna spiega il suo pensiero con i disegni. Parla delle difficoltà prima della separazione, una gravidanza a rischio vissuta senza le attenzioni del marito. Tutto si complica nel giorno del battesimo dei gemelli, nell’ottobre 2021. «Fulvio ed io davamo da mangiare ai bambini. Mia suocera mi insultò perché voleva tenerli lei, ma io non ero d’accordo.» La convivenza a Ploaghe divenne sempre più difficile. «Dormivamo in stanze separate, ma la notte mi svegliavo all’improvviso e trovavo Fulvio ai piedi del mio letto, senza motivo. Avevo paura, anche perché le telecamere non funzionavano più e di questo avevo informato i miei familiari e i carabinieri». I militari intervennero anche in un altro episodio, quando fu insultata dal marito mentre era al telefono con la sorella Mariella. «Quindi sono andata via da Ploaghe con i bambini». Temeva per sé e per i bambini. Dice di non ricordare che Baule tagliasse la legna e neppure che possedesse un’ascia nel bagagliaio della sua auto.

In aula anche gli avvocati di parte civile Gabriele Satta, Gianmario Solinas e Silvia Ferraris. L’esame dell’imputato è stato rinviato al 14 novembre insieme ad altri sette testimoni della difesa.

