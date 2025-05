«Mio marito Maicontentu e la moda come morale» Le vite di Patrizia Marras 

L’esperienza parigina alla maison Kenzo e un viaggio in Giappone per omaggiare la regina del pois. La Grande Mela, le provocazioni geniali di Vivienne Westwood, l’indimenticabile India e un sopralluogo a Cuba. Ma nel cuore c’è sempre lei, la Sardegna e Alghero, il posto dell’anima per Patrizia Maddalena Giacomina Sardo Marras e Antoniomarras - scritto proprio così, tutto attaccato – «quasi un nomen omen nel senso che Antoniomarras è un destino, una ineluttabile fatalità».

Arriva domani in libreria “La moda non è un mestiere per cuori solitari” (Bompiani, pp.368, 19 euro), un memoir brillante e ironico, un inno alla vita che verrà presentato domani a Milano, in dialogo con Geppi Cucciari (Palazzo Reale, piazza Duomo, alle 18). Tenetevi forte, anzi, mettetevi comodi perché entrare nel mondo di Patrizia Sardo e Antonio Marras («stakanovista per missione, lavoratore per diletto, soprannominato dalla madre Maicontentu») è un viaggio nell’immaginario e la cronostoria d’un grande amore, scoppiato fra le vie di Alghero che diventa un cammino professionale internazionale, spalancando le porte della moda e sconfinando in una sorta di Macondo, declinato con un’anima fieramente sarda e internazionale, «del resto il viaggio», confida l’autrice, «è nel dna della maison».

Ha dedicato il libro alla fotografa Daniela Zedda. Partiamo da qui?

«È stato molto difficile elaborare la sua perdita. Daniela c’è sempre stata, ci ha seguito dappertutto, con i suoi scatti ha testimoniato il nostro percorso in modo attento, direi maniacale, catalogando gli istanti, archiviando tutto il mondo artistico di Antoniomarras. Lei c’era sempre. Era una amica e aveva un carattere tosto. Non eravamo pronti e ci manca moltissimo, dedicarle il libro è mondo per sentirla ancora qui, in mezzo a noi».

Scrive «per me gli abiti hanno un valore morale». Cosa intende?

«Gli abiti sono un mezzo espressivo, un modo per raccontare e per raccontarsi. Mi affascina sapere che hanno influenze etiche, politiche e religiose e così facendo, attraverso gli abiti, si possono comprendere alcuni principi dell’esistenza umana. C’è chi associa la moda ai brand o agli status symbol, ma quella non è moda, è ben altro. Dicono che la moda sia cinica, ma non per noi. Per noi la moda è sentimentale».

Ovvero?

«Se prendo un parka, un indumento che si indossa anche per andare a combattere, e ci ricamo sopra, non lo riconosci più, lo trasfiguro e al contempo, manifesto la mia identità, trasformandolo».

Com’è nato il libro?

«Io non volevo scrivere di moda, forse anche per snobismo. Volevo cercare di fare in modo di non dimenticare le storie che ho ascoltato dalle mie nonne e tutto quello che abbiamo fatto sin qui con antoniomarras…».

Cos’è per voi la Sardegna?

«È casa. Viviamo ad Alghero, in una casa-laboratorio in collina, tra ulivi e mare. Io amo Parigi, mi ci sento legata come se fosse parte di un’altra vita ma Antonio non ha mai neppure immaginato di andar via. Durante gli otto anni parigini alla guida di Kenzo, si è rifiutato persino di prendere casa e noi vivevamo in un albergo. Tutte le riunioni artistiche le facevamo in Sardegna, per la gioia dei nostri collaboratori che non vedevano l’ora di tornarci. Sì, per Antonio le radici sono tutto».

E per lei?

«Io ci sto bene, anzi, benissimo. Mi piace tutto di questa terra e senza questo mare non potrei vivere».

Dice di sé «ai libri, alle magliette a righe e alle calzette non riesco a resistere». Conferma?

«Assolutamente. Ai libri non riesco proprio a resistere, una sorta di deformazione. Un podcast sui libri mi spinge all’acquisto compulsivo, finisco per acquistare anche due, tre copie dello stesso volume».

E delle magliette?

«Ne ho scaffali pieni e non butto via mai nulla. In tal modo, accumulando passioni e oggetti, sono sopravvissuta ad antoniomarras».

Lei racconta gli esordi, gli incontri, i momenti complicati e i successi professionali, intrecciando vita, famiglia e passerelle con grande delicatezza. Ma quando ha capito che la missione era compiuta?

«Non direi così, non sento la competizione, tuttavia, quando il gruppo Oniverse (ex Calzedonia) ha comprato l’80 per cento delle nostre quote e ha avviato grandi investimenti nell’area del retail, quando abbiamo aperto in via Montenapoleone, New York e Porto Cervo, ho capito che potevo farmi un regalo che avevo sempre sognato» .

Ovvero?

«Un viaggio alla scoperta dell’India esoterica».

Con Antonio Marras?

«C’ho pensato. Poi, mio figlio mi ha consigliato di chiederlo a mia sorella. Ed è stato un bene».

