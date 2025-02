«Mio marito, desaparecido» Una donna contro il regime 

Lo sappiamo, a conquistare sono sempre le storie in cui si trova il coraggio di affrontare i conflitti. È di ostacolo alla narrazione un personaggio che si arrende al primo intoppo, o che si addossa il peso delle proprie sfortune. Al contrario, è la continua tensione verso l’obiettivo ad inchiodare lo spettatore allo schermo; come l’urgenza di cambiamento e un’incrollabile ostinazione muovono la trama e suscitano empatia. E questo avviene aldilà delle categorie di buono o cattivo, come capita talvolta nei confronti di un villain o di un soggetto dai valori ambigui. Ripercorrendo in questa via uno spaccato di cronaca che ha inquietato il mondo intero, “Io sono ancora qui” - diretto da Walter Salles, anche ricordato per lo splendido “I diari della motocicletta” - fa luce sulla piaga sociale dei “desaparecidos”, con un racconto onesto che mette in scena la sfida personale di una donna contro un regime schiacciante ed impositivo.

La storia

Nella Rio de Janeiro degli anni ‘70, in piena dittatura militare, la popolazione è sconvolta dagli arresti e sparizioni di persone perpetrati allo scopo di neutralizzare i sovversivi e gli oppositori politici. Dopo il colpo di stato del 64, l’ex deputato laburista Rubens Paiva trascorre le giornate fra le attenzioni per la famiglia e i normali incarichi d’ingegnere; nel frattempo, opera in segreto favorendo l’instaurazione di un governo democraticamente istituito. In una giornata come tante, l’uomo viene sequestrato da alcuni soggetti ignoti che sembrano appartenere alle forze di polizia. Senza opporre resistenza, anche sua moglie Eunice viene allontanata e costretta a un duro interrogatorio, scontando per alcuni giorni la detenzione in caserma. Una volta scarcerata, spinta dallo scoprire cosa sia successo a suo marito e dove sia finito, fa appello ai diritti giuridici per comprendere le ragioni dietro al rapimento; senza mancare di provvedere ai figli e mantenendo saldo l’equilibrio famigliare. Ma in questa disperata ricerca, chi sarà disposto a farsi avanti per aiutarla? Tra gli elicotteri e i mezzi bellici che appaiono occasionalmente come un triste presagio, il Brasile torna indietro nel tempo attraverso la riscoperta delle immagini d’archivio, lo stile e le musiche che hanno segnato l’epoca. Nella sua connotazione drammatica, la tensione acquista forza dalla normale esposizione dei fatti; inquadrando i rapporti tra le varie comparse e i relativi caratteri senza caricarsi di filtri o sovrastrutture.

Madre e guerriera

A sorreggere tutto l’insieme è la splendida Fernanda Torres, che in questa lotta privata cova un dolore silenzioso, per non sfuggire alle conseguenze estreme di emozioni troppo intense. Il grido di giustizia si allinea di pari passo alla cura del focolare, in una duplice versione di sé come madre premurosa e guerriera inflessibile. Senza enfasi o eccesso di temperamento, l’attrice incarna la densità e mutevolezza degli stati d’animo per restituirli attraverso gli occhi, la prontezza del corpo, la dignità dello sguardo. Con grande dimostrazione d’intesa artistica, “Io sono ancora qui” celebra la fortunata partnership tra Salles e la Torres; mantenendo alta l’espressione della libera volontà per osservare i fatti storici e biografici da una prospettiva più ampia. Un esempio di testimonianza che sa arrivare dritta al punto e non lascia certo indifferenti.

