«Mio fratello usato e raggirato» 

«La verità deve saltare fuori. Nel bene e nel male». È un sibilo la voce di Fabio Manca, fratello di William, il 45enne trovato morto nell’agro di Bancali lo scorso 10 settembre dopo cinque giorni di ricerche. Cadavere spuntato dai cespugli, in mezzo alla spazzatura e alle carcasse di animali. «Vederlo così. Nemmeno i cani fanno queste cose. Qualcuno lo ha portato lì e buttato». Fabio indossa gli occhiali scuri ma non può nascondere il dolore. Lo divora il non detto: «Questo silenzio è un’agonia per la nostra famiglia. Così non possiamo andare avanti».

«Esco due ore»

A distanza di due mesi le domande sulla fine di William rimangono infatti tutte in piedi, prive di risposte. Uscito sabato 6 settembre da casa, in centro storico, per bere una birra con gli amici, sparisce senza dare più notizie. “Sto fuori due ore”, è l’ultima frase che mi ha detto”. Che cosa sia successo in quella notte rimane un mistero, tranne che da vivo per il 45enne non ce ne sono state altre. E l’enigma ha fatto proliferare le dicerie su un William drogato, che frequentava cattive compagnie, finito in un giro illecito. «Mi fa arrabbiare - esplode Fabio - lui mi confidava tutto. Non è mai stato così». Ma il tarlo del dubbio lo consuma, soprattutto su quegli estranei che hanno accompagnato il fratello, da Sassari a Bancali. «Non so chi siano questi qua», ripete più volte. Alcuni nomi però sono sulla bocca di tanti, e i carabinieri ne hanno sentito qualcuno come persona informata sui fatti nelle scorse settimane. «Non so chi siano e non lo voglio sapere, perché già la mia testa sta andando dove sta andando. Ma quando ci sarà un processo voglio vedere le loro foto sui giornali in modo che tutta Sassari sappia chi sono questi pezzenti, questi miserabili». Al momento però l’unica foto è quella di William guardata senza posa dalla madre: «Ogni notte si alza e va in camera a vedere se è ritornato il figlio».

Indifesi

Quella mamma, che il 45enne non avrebbe mai abbandonato, per amore ma non solo. «Campiamo con la sua pensione. È la verità. Io sono disoccupato come lo era William». Poveri. «Sì. Mio fratello viene ignorato anche per questo. È in fondo alla fila. Non abbiamo soldi, non possiamo chiedere niente. Dobbiamo rivolgerci a voi per avere una difesa». Eppure si dice che William girasse con una grossa somma quel sabato. «Aveva 100 euro dell’assegno di inclusione, nient’altro». Poi un silenzio spezzato dai singhiozzi. «Era un ragazzo di buon cuore. Lo hanno usato e raggirato». Fabio adesso confida nella magistratura e nei carabinieri, viene sostenuto dallo zio Angelo Rassu ma la sua vita si è fermata. Almeno finché non si ridarà dignità al fratello, scoprendo chi poteva magari salvare William e non l’ha fatto. «Se sapessi i loro nomi, non so come reagirei trovandomeli di fronte. Può andare bene, o male. Ma le spalle non le posso girare».

