«Mio fratello suicida, fiducia nelle indagini» 

Tutto come un anno fa. Gli abbracci, le lacrime, le mani strette tra quelle dei propri cari. Familiari e amici ieri nei locali dell’oratorio di San Giovanni Bosco hanno ascoltato le parole del parroco che cercava di portare loro conforto per un dolore sempre vivo. Aspetta risposte la famiglia del 28enne di Guspini che il 16 gennaio del 2023 si tolse la vita dopo essere stato accusato su Facebook di essersi abbassato i pantaloni davanti a due bambini.

L’appello

A un anno dalla tragedia, don Claudio Marras è tornato sul pulpito per pregare il Signore nel nome di quel giovane perduto per sempre. «Aspettiamo l’esito dell’inchiesta con la massima fiducia nella giustizia, non possiamo dire di più». La voce ferma, il tono gentile. La sorella del 28enne suicida – pochi minuti prima dell’inizio della messa – è nella sagrestia parrocchiale: pesa le parole, invoca il segreto istruttorio e rimanda tutto a un colloquio con la sua avvocata che fin dal principio ha seguito la pratica. Istigazione al suicidio: questa l’ipotesi di reato della Procura della Repubblica di Cagliari che il 31 gennaio scorso, quasi un anno fa, affidò a due esperte – Valentina Loi e Angela Malica – l’incarico di esaminare il telefonino della vittima per capire se la gogna mediatica, scatenata da un post su Facebook in cui era stata pubblicata la foto della sua auto, potesse aver avuto come conseguenza quell’ultimo gesto.

La cronaca

La vicenda infatti ebbe inizio circa 24 ore prima, la mattina del 15 gennaio 2023, quando un imprenditore del paese denunciò su Facebook quello che i due figli di 7 e 11 anni gli avevano appena riferito: mentre erano fuori a fare una passeggiata col cane erano stati avvicinati da un uomo al volante di un’utilitaria che, sceso dall’auto, si era abbassato i pantaloni.

Il post pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Guspini se” aveva scatenato una pioggia di commenti e, poco dopo, era stato online era comparsa la foto estrapolata da un video registrato da un circuito di sorveglianza che mostrava l’auto del giovane (ma non la targa). Quando l’imprenditore il giorno dopo era tornato in caserma per denunciare l’accaduto aveva incrociato una madre disperata perché da troppo ore non aveva notizie del figlio. Nel pomeriggio la scoperta del corpo mise fine a ogni speranza e accese gli interrogativi sulle eventuali responsabilità di chi ai social aveva affidato minacce e offese.

RIPRODUZIONE RISERVATA