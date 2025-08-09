«Mio fratello non aveva nemici» Ma ad aprile era stato aggredito 

INVIATO

Portoscuso. «Mio fratello era una persona speciale. Ora, però, lasciateci tranquilli, vogliamo piangere il dolore nella nostra intimità». Roberto Pusceddu è il fratello di Marco, il soccorritore 51enne ucciso nella notte tra giovedì e venerdì, durante il suo turno di lavoro, nella sede dell’associazione dell’Intervol, in via Nenni a Buddusò. La famiglia ha affidato all’avvocato Marco Aste il compito di seguire questa vicenda complicata che, nel giro di poco tempo, potrebbe portare all’individuazione del colpevole, anche se non viene esclusa l’ipotesi di un killer prezzolato da un mandante.

Il mistero

Nello studio al centro di Carbonia dell’avvocato Aste, Roberto Pusceddu riesce a stento a trattenere le lacrime. Il dolore e lo sgomento per una vicenda sono sentimenti troppo grandi per una famiglia che a Domusnovas e Portoscuso ha sempre avuto un profilo basso. Mai – concordano amici e conoscenti – una chiacchiera, un pettegolezzo o qualsiasi insinuazione che potesse riguardare i due anziani coniugi o i tre fratelli. «Gradiremmo che nessuno facesse ipotesi. Abbiamo piena fiducia nei magistrati e nei Carabinieri che stanno svolgendo le indagini». Non è facile trovare le risposte a domande che riguardano un uomo che mai ha fatto parlare di sé. Chi poteva odiare così tanto il 51enne di Domusnovas, ma residente a Portoscuso (così scrive nel suo profilo su Facebook) da fulminarlo con alcuni colpi di pistola? Roberto aveva visto per l’ultima volta suo fratello giovedì mattina, poi lui era partito per Buddusò per il suo turno di lavoro. Chi sapeva degli spostamenti? Rispondere al quesito corrisponderebbe a individuare l’assassino.

La ricostruzione

Marco Pusceddu ha lavorato per nove anni nella postazione di Teulada della cooperativa “Sud Sardegna Emergenze”. A febbraio ha firmato le dimissioni ed è stato assunto come autista dall’associazione Intervol, a Berchidda. Sino al 28 aprile giorno della misteriosa aggressione in una piazzola di sosta dopo il distributore di Flumentepido, dove qualcuno gli ha spaccato la testa con un cric o una mazzetta da muratore. Ricoverato al Sirai di Carbonia e poi al Brotzu di Cagliari, da dove era stato dimesso un mese fa. Dopo la convalescenza il medico competente non lo aveva ritenuto idoneo alla guida, per questo motivo era stato inviato a Buddusò come soccorritore.

Pista passionale

Gli investigatori danno particolare rilevanza a un episodio. L’omicidio sarebbe legato a doppia mandata all’aggressione del 28 aprile? Che l’avvocato Aste ricostruisce. «Quel giorno Marco Pusceddu avrebbe cenato a Portoscuso, poi con una comitiva di amici avrebbe deciso di chiudere la serata in famoso locale di Carbonia. Verso le due stavano percorrendo la strada di rientro a Portoscuso quando un amico avrebbe forato uno pneumatico. Raggiunta la famigerata piazzola di Flumentepido, avrebbe aspettato Marco Pusceddu per chiedergli una mano d’aiuto». Da questo momento la ricostruzione è fumosa. «Marco si sarebbe inchinato per capire cosa fosse successo, quando è stato colpito in testa con un oggetto metallico. Una violenza impressionante, che comunque non gli avrebbe fatto perdere i sensi». Il proprietario della macchina, ex collega della coop “Sud Sardegna emergenze” anziché chiamare i carabinieri o il 118, avrebbe telefonato all’ex compagna di Pusceddu che in pochi minuti li avrebbe raggiunti nella piazzola». La vicenda si infittisce ancora di più. «I due caricano Pusceddu ferito e sanguinante in auto e lo trasportano al pronto soccorso dell’ospedale Sirai, dove viene preso in carico dai medici che, vista la gravità, decidono di trasferirlo al Brotzu di Cagliari. Perché un comportamento così anomalo? Perché l’ex compagna, che lavorava con lui a Teulada, sarebbe arrivata in così poco tempo? Il proprietario dell’auto in panne nella piazzola di Flumentepido – conclude l’avvocato - ha sempre dichiarato di non essersi accorto di niente e di non aver visto nessuno perché inchinato nel portabagagli per recuperare la ruota di scorta». Chi ha colpito Roberto Pusceddu?

