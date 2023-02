«Mio fratello è stato un eroe» 

Il rumore delle sirene nel cuore della notte è un ricordo che resta scolpito, seguito dall’arrivo di un parente che andò a prenderla per portarla in viale Colombo, lì dove in quel maledetto 29 febbraio di quarantasette anni fa perse improvvisamente la vita il fratello. Pietro Spolitu, agente di Polizia originario di Berchidda, 23 anni appena, insieme al collega Vincenzo Fracasso - 30 - morti in un incidente durante l’inseguimento di due rapinatori. «Fu uno choc. Per anni ho odiato Quartu, mi ricordava quella tragedia che ha strappato Pietro alla nostra famiglia», ricorda la sorella, Maria Teresa Spolitu, presente ieri - insieme ai nipotini, alle istituzioni, e alle autorità civili e militari - all’inaugurazione della panchina bianca per le vittime sul lavoro, nella piazza dedicata al fratello e al suo collega. «Pietro era un fratello premuroso e responsabile, aveva quel senso del dovere tipico di chi svolge il suo lavoro come una missione di vita», le parole toccanti della sorella durante la cerimonia nella piazza quartese.

La tragedia

Una tragedia che risale a quasi cinquant’anni fa. Pietro Spolitu, insieme al collega Vincenzo Fracasso e altri due agenti, era a bordo di una volante che inseguiva due ladri fuggiti dalla pineta del Poetto, dove poco prima avevano derubato alcune coppie appartate. Proprio all’altezza di via Manara persero il controllo dell’auto che, a causa della forte velocità, sbandò per poi schiantarsi nell’edificio all’angolo con viale Colombo. «Io abitavo a Cagliari», racconta la sorella, «intorno a mezzanotte sentì un rumore assordante di sirene, ambulanze e volanti che sfrecciavano, cercai di dormire ma poi alle due del mattino vennero a prendermi. Appena vidi la macchina della Polizia sfasciata capì che Pietro non ce l’aveva fatta, arrivai in ospedale che era già morto».

Il trasferimento

Momenti scanditi da pianti e disperazione. «Mia madre lo aspettava a pranzo l’indomani, è stato un trauma per tutti», dice. E il destino ha voluto che la sorella dell’agente Spolitu poco più di dieci anni fa si trasferisse in città, per raggiungere i figli che abitano nel litorale. «L’ironia della sorte ha voluto che diventassi cittadina quartese, e dopo tanti anni sono riuscita finalmente ad accettare quello che è successo», aggiunge la donna, ora 72enne. «Devo dire che ho sempre sentito la vicinanza del Comune, da parte di tutte le amministrazioni che si sono susseguite, così come non siamo stati abbandonati dallo Stato. Mio fratello e il collega, sono vittime della criminalità, e rappresentano quanti hanno perso la vita sul luogo di lavoro. Sono certa però», ha aggiunto la donna, «che in qualche angolo del Paradiso continuano a sorridere, a proteggersi e ricordarci».