«Mio fratellino? Portava la luce» 

«Dove c’era Alessandro c'era la luce. Quel suo sorriso così coinvolgente. Quando entrava in una stanza, entrava anche il buonumore». Umberto Sanna vuole che tutti ricordino suo fratello come un ragazzo capace di trasmettere positività anche nei momenti più difficili, come faceva ultimamente, da quando la nonna non stava bene. Fra i due fratelli un legame strettissimo: Umberto 21 anni, Alessandro 19 fatti a giugno. Insieme sempre. Andavano così d'accordo che avevano messo su una ditta di famiglia, aperta appena tre giorni fa: si chiama Sanna’s e si occupa di edilizia, impianti elettrici e idraulici. Umberto dovrà lavorarci da solo, ed è proprio questa la sua promessa: portare avanti il loro sogno. Alessandro, racconta, era un gran lavoratore e nell’impresa nuova credeva tanto: «Diceva che avremmo fatto i soldi e saremmo andati a conoscere il mondo. Amava viaggiare». L'ultimo viaggio insieme, a maggio: a Barcellona, con tre cugini. Una famiglia molto unita: da parte di mamma Giuseppina sono sei fratelli e si vogliono un gran bene. Umberto e Alessandro condividevano la passione per il calcio: ultimamente erano compagni di squadra a Elmas, maglia numero 9 per Alessandro e numero 8 per Umberto. «Era bello come il sole», mormora.

I funerali saranno questo pomeriggio alle 16 nella Chiesa di San Pietro. «Abbiamo scelto di vestirlo come si era vestito per il suo diciottesimo compleanno», prosegue Umberto: «Avevamo tanti amici in comune. Lui ne aveva tantissimi, e li ringrazio perché in questi giorni terribili ci sono davvero vicini. Penseranno loro a fare qualcosa per salutarlo, io non riesco a pensare a nulla: la mia testa si rifiuta di crederci, vuole immaginare che non sia vero». Ieri erano tantissimi in cimitero, ad Assemini. Nessuno, tra i compagni di squadra, ha avuto la forza di parlare: per una settimana sono stati sospesi gli allenamenti, e il comitato della festa di Sant’Andrea ha rinviato l’esposizione delle bandierine colorate.

Umberto vorrebbe scrivere qualcosa sulla pagina Facebook del fratello ma non ha le password e il cellulare di Alessandro non gli è stato restituito. Porta un peso enorme sulle spalle: rimanere lucido per l'amatissima sorellina Pasqualina, 13 anni, per la mamma e per papà Franco, dipendente del Comune di Decimomannu, la cui sindaca Monica Cadeddu ha espresso vicinanza da parte della comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA