«Mio figlio vittima dei bulli da quando era alle Elementari» 

Inviato

Capoterra. «Mio figlio è vittima di bullismo. La sua reazione mi ha sopreso. Non me l’aspettavo». Non sembra avere dubbi il padre del ragazzo di 14 anni che lunedì pomeriggio ha accoltellato un compagno di scuola alla fermata del bus davanti all’istituto tecnico Atzeni di Capoterra. È sicuro che «dietro quel gesto non c’è altro che l’esasperazione per essere stato deriso e denigrato». Non fa mai riferimento al ragazzo finito in ospedale. «Non saprei cosa dire e non posso dire niente in questo momento. C’è un inchiesta in corso. Aspettiamo la fine delle indagini». Anche il padre dello studente rimasto ferito attende la fine dell’inchiesta, non parla dell’aggressore ma dice di essere pronto a incontrare i genitori del 14enne.

L’aggressione

«Ho saputo che mio figlio è stato fermato dai carabinieri dopo questo episodio – racconta il padre dell’aggressore – non conosco i dettagli della vicenda. Posso solo dire che sono molto dispiaciuto e non mi aspettavo una cosa del genere. È un ragazzo buono. Non farebbe male a nessuno. Davvero non mi spiego questa sua reazione, soprattutto in questo periodo mi sembrava molto tranquillo, ma evidentemente le cose non stavano così».

Bullismo a scuola

«Mio figlio ha sempre avuto problemi durante il suo percorso scolastico – continua il genitore – i compagni lo prendevano in giro anche nelle elementari. Lui ha sempre sofferto molto. Noi gli siamo stati vicini. Ci raccontava le sue giornate e i suoi problemi. Evidentemente l’altro giorno era esasperato e non ci ha vistò più. Una reazione inaspettata, anche noi familiari vogliamo capire cosa è successo». Il 14 enne dopo l’aggressione è stato interrogato nella caserma dei carabinieri di Capoterra. «L’ho incontrato, ma solo per pochi istanti. Giusto il tempo di salutarlo. Era sotto choc. Piangeva. Siamo molto preoccupati. Di più non posso dire. Ripeto, c’è un inchiesta in corso per fare luce su questo episodio che ha sconvolto la nostra famiglia. Spero solo che mio figlio possa trovare un po’ di serenità».

La famiglia del ferito

Ieri mattina ha tirato un sospiro di sollievo quando i medici hanno accertato che il figlio era fuori pericolo. «Un buon segno, ma non posso nascondere di essere molto preoccupato per quanto accaduto». Il padre del 15enne ferito dal compagno di scuola, dopo l’aggressione ha raggiunto il figlio ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. Dopo una notte insonne il suo tono di voce tradisce stanchezza e preoccupazione. «Siamo stati avvisati immediatamente – racconta – ci hanno raccontato dell’accoltellamento e dell’intervento dell’elisoccorso. È stato come piombare improvvisamente in un incubo. Ci siamo precipitati subito all’ospedale per stare vicino al ragazzo. In un primo momento le condizioni erano gravissime, poi con il passare delle ore la situazione è cambiata. Ma sono ancora sconcertato per questa vicenda che coinvolge la nostra famiglia. Non mi sarei mai aspettato una cosa simile».

Voglia di chiarezza

«Spero che mio figlio si riprenda presto – continua il padre del 15enne – e aspetto la conclusione dell’inchiesta per sapere davvero cosa è accaduto davanti alla pensilina dell’autobus. Posso solo dire che sono dispiaciuto e sorpreso». Anche il genitore del ragazzo ferito non parla dell’aggressore. «Non saprei cosa dire – aggiunge – non lo conosco». L’uomo è disposto anche a incontrare i genitori del 14enne. «Non avrei alcun problema – dice – se questo dovesse servire per fare chiarezza. Credo che anche per loro siano giornate difficili».

RIPRODUZIONE RISERVATA