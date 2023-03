«Mio figlio strattonato da due ubriachi» 

«Sia io che mio figlio siamo ancora sconvolti per l’accaduto. Nessun bambino dovrebbe vivere momenti di vera paura come quelli accaduti in piazza del Carmine». Queste le parole della mamma di un bambino di sette anni strattonato ieri pomeriggio da due uomini ubriachi. Il ragazzino stava giocando a pallone insieme a degli amichetti. Improvvisamente è stato sollevato da due tizi, sembra stranieri. Ha immediatamente urlato e il pronto intervento di alcuni adulti ha subito messo fine all’azione degli uomini che sono sembrati ubriachi, come riscontrato dagli agenti delle volanti arrivati sul posto con una pattuglia.

Il bambino è rimasto sotto choc per tutto il giorno. «Ringrazio la Polizia che nel giro di due minuti è intervenuta identificando e segnalando i due tizi. Domani (oggi, ndr) farò querela», fa sapere ancora la madre. E l’insegnante del ragazzino aggiunge: «Una cosa assurda. Il bambino è minuto, avrebbero potuto fargli molto male».

Come emerso dagli accertamenti dei poliziotti, i due uomini ubriachi avrebbero agito senza pensare alle conseguenze e hanno parlato di «uno scherzo». Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, commenta: «Un fatto gravissimo. Sono senza parole. Si sta sottovalutando la situazione. Il prefetto ci deve ricevere per parlare di sicurezza nel centro storico». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA