«Mio figlio non c’entra con l’omicidio di Chiara» 

Milano. «Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato lì ad ammazzare Chiara». Ieri mattina Daniela Ferrari, «stufa di sentire tante cose non vere dette da tv e giornali», si è presentata alla troupe di Morning News piazzata davanti alla sua casa per ripetere che il suo Andrea, indagato nella nuova inchiesta sul delitto del 2007, è innocente. «Non ha ammazzato Chiara Poggi e lo ripeterò fino alla morte», ha detto più volte ai microfoni della trasmissione di Canale 5. Quando Andrea fu iscritto la prima volta, a dicembre 2016, e poi archiviato a marzo 2017, «pensavamo di aver passato l’inferno, ma non era niente in confronto a quello che stiamo passando adesso». Punto numero uno: «Né io né mio marito stiamo cercando di creare un alibi per mio figlio, noi abbiamo sempre detto la verità». Ovvero che la mattina del 13 agosto 2007 Andrea era in casa con il padre mentre la madre è andata in auto a Gambolò. Quando è tornata Andrea è andato in auto a Vigevano, dove gli hanno dato il famoso scontrino, e dalla nonna. Poi rientrato «con gli stessi vestiti con cui è uscito, perfettamente pulito». Numero due: Andrea non può aver lasciato impronte di sangue perché non ha ucciso Chiara, checché ne dica la perizia sulla impronta 33 dei consulenti della difesa di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara.

