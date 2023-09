«Mio figlio la trattava da regina» 

Una coppia serena e aperta. Un rapporto che, almeno in apparenza e secondo il quadro dipinto ieri dai testimoni in Corte d’assise, non avrebbe fatto presagire la fine tragica del 5 febbraio 2022 quando a Zeddiani Giorgio Meneghel uccise la moglie Daniela Cadeddu, colpendola con un martello mentre dormiva. L’agricoltore 54enne è accusato di omicidio volontario aggravato dalla morte del coniuge.

In Aula

Ieri davanti alla Corte, presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere Stefania Selis), sono stati sentiti alcuni testimoni fra cui Italo Meneghel, il padre dell’agricoltore difeso dall’avvocata Francesca Accardi. «La trattava come una regina – ha detto –pensava sempre al suo bene e non le faceva mancare nulla, nemmeno sotto il profilo economico. Rispondendo alle domande della pm Sara Ghiani e dell’avvocato di parte civile Vito Zotti (che assiste la mamma, un fratello e una sorella della 51enne originaria di Cabras), il padre si è soffermato anche sulle condizioni di salute del figlio. «In quel periodo era un gigante che però non si reggeva in piedi – ha sostenuto – aveva problemi di salute a causa di un’ernia inguinale, aveva avuto un glaucoma ed era in una condizione fisica di estrema debolezza». Uno stato di forte stress tanto che il padre, alcuni mesi prima del delitto, temeva che si sarebbe potuto suicidare.

I testimoni

Subito dopo sono state sentite alcune amiche della vittima che hanno parlato di un rapporto sereno. «Daniela parlava un gran bene di Giorgio, sempre con toni positivi» ha riferito una delle ragazze. L’altra testimone ha ricordato che «Daniela considerava il marito il suo confidente, per lei era il miglior amico». È emerso un rapporto aperto ma solido («si volevano bene» è stato ripetuto), si erano conosciuti quando erano giovanissimi. La Corte ha rinviato il processo al 4 ottobre.

La storia

La tragedia era avvenuta il 5 febbraio 2022. La donna dormiva nel suo letto, nella casa di via Roma, quando Meneghel la colpì tre volte alla testa con un martello. Poi chiamò i chiamare i carabinieri raccontando di aver ucciso la moglie. Meneghel ha sempre ammesso le proprie responsabilità, consapevole dell’atrocità commessa che per lui era «l’unica via d’uscita». Finora no è emerso un movente chiaro, Meneghel ha sempre parlato di un momento difficile fra problemi economici e di salute (suoi e della moglie) con la paura di non poter più andare avanti.

