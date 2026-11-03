«Mio figlio ha rischiato di morire» 

Desulo non si piega alla violenza e condanna l’episodio che, nella notte di domenica, ha portato al ferimento del 19enne Giuseppe Frau, accoltellato durante una rissa a margine della 35ª Montagna Produce. Mentre prosegue il lavoro degli inquirenti per risalire all’assalitore, la comunità locale fa fronte quadrato attorno a Frau. Unanime lo sdegno che circola sui social, mentre l’allevatore prosegue le cure al San Francesco di Nuoro, dove non correrebbe pericolo di vita.

Il monito

A lanciare un messaggio alle nuove generazioni è la madre, Barbara Onnis, che ieri ha ripercorso l’episodio accaduto all’esterno della Parada degli Artisti: «Non è mia abitudine scrivere sui social, ma oggi sento il bisogno di farlo - ha scritto Onnis - La Parada degli Artisti è un appuntamento atteso da tanti giovani, un’occasione per ritrovarsi, divertirsi e trascorrere qualche momento insieme. A Desulo non ci sono tante occasioni di svago ed è proprio per questo che ci auguriamo che questa manifestazione continui anche negli anni a venire».

Onnis, che ha raccontato come il figlio abbia sempre sostenuto la manifestazione, non ha usato mezzo termini: «Mio figlio ha rischiato di perdere la vita per un gesto di violenza che non può essere giustificato. Le discussioni possono capitare, ma non si risolvono tirando fuori un coltello», ha ribadito la donna, augurandosi che «la Parada degli Artisti continui a essere un luogo di ritrovo per tutti i ragazzi desulesi sparsi in Sardegna, accompagnati dai loro amici e non da vigliacchi, di qualsiasi paese essi siano». Emblematico l’appello alle nuove generazioni: «Divertitevi, bevete, ballate, scherzate e, se vi cade della birra addosso, ricordatevi che i vestiti sporchi di birra si lavano, quelli sporchi di sangue no», ha affermato Onnis che ha ringraziato tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza alla propria famiglia con l’augurio che certi episodi non accadano più.

Lo staff

Grande il dispiacere dello staff della Parada degli Artisti che nell’augurare a Frau una pronta ripresa ha precisato come la struttura sia nata per accogliere e offrire un punto di ritrovo ai giovani: «L’evento è successo al di fuori della struttura e non può e non deve essere associato al nostro nome specialmente se utilizzato al solo scopo di fare cattiva pubblicità», hanno scritto gli organizzatori.

Nota di Alessandra Peddio

Attraverso una nota, la sindaca Alessandra Peddio sostiene che i fatti non siano collegati alla Montagna Produce. Nel difendere la kermesse «che rischia di essere danneggiata se accostata all’episodio», la prima cittadina sottolinea: «La manifestazione, come da ordinanza a mia firma, si era regolarmente e puntualmente conclusa alle 20, con chiusura del circuito, cessazione di tutte le attività autorizzate e deflusso del pubblico». Peddio ricorda che l’episodio è avvenuto a notte inoltrata al di fuori della sagra, svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Da qui la «personale vicinanza e solidarietà al ragazzo coinvolto e alla sua famiglia, condannando ogni forma di violenza. Confidiamo e lasciamo lavorare le Forze dell’Ordine per il pieno accertamento dei fatti», ha concluso la sindaca.

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