«Mio figlio di otto mesi tossiva e vomitava» 

È caccia ai due ragazzi che giovedì sera hanno seminato il panico alla Corte del Sole pare spruzzando dello spray al peperoncino, con una trentina di clienti che si sono riversati fuori dal centro commerciale tossendo e con gli occhi irritati. Sul posto anche le ambulanze, anche se per fortuna nessuno ha avuto bisogno di cure in ospedale.

Le testimonianze

Per loro una tranquilla serata in famiglia si è trasformata in minuti di puro panico. «Eravamo lì per una cena con altri parenti», ricorda Noemi Loddo, madre del bimbo di otto mesi rimasto intossicato, «abbiamo visto all’improvviso alcune persone tossire, poi è toccato a nostra nipote, nostro figlio, e a me al mio compagno. Siamo corsi fuori, insieme agli altri clienti e al personale. Fuori ci siamo sentiti ancora male, il piccolo, come altri vomitava e aveva il viso viola, c’era anche chi non riusciva a respirare. Adesso il bambino ha la gola molto arrossata e non sta benissimo. Il mio compagno non sta bene da ieri tra corse al bagno e mal di stomaco. E anche io ho forti giramenti di testa», continua Noemi Loddo.

«Eravamo appena usciti da un negozio ed eravamo nel parcheggio», ricorda invece Giorgia Cocco, «e a mio figlio hanno cominciato a lacrimare gli occhi, inizialmente pensavamo addirittura di cenare lì, solo dopo abbiamo visto tutta la gente e capito ciò che era successo». Per tutti c’è almeno il sollievo di aver evitato conseguenze più gravi. Sui social sono numerose le testimonianze di persone che hanno avuto malesseri e per fortuna nella calca non ci sono stati feriti. «Serve più sorveglianza», commenta per esempio Erica Orrù, che era anche lei lì.

Le indagini

Immediate anche le indagini dei carabinieri della stazione di Sestu che hanno esaminato le immagini di diverse telecamere. «Un lavoro che, al momento, non ha portato a nulla – ha ammesso il luogotenente Riccardo Pirali, comandante della stazione dei carabinieri - i due ragazzi che sarebbero stati visti correre e ridere non sono finiti nell’occhio delle telecamere. almeno di quelle esaminate finora. Nessuno è stato inquadrato o fotografato con uno spray in mano. Ovviamente non escludiamo nulla. Andiamo avanti con i nostri accertamenti. Di certo, al momento, non è scattata alcuna denuncia».

La pista

Ma l’ipotesi che qualcuno abbia utilizzato una bomboletta di liquido urticante, forse al peperoncino, è ancora saldamente in piedi. Anche perché c’è chi avrebbe starnutito a lungo e chi, come riferito dai testimoni, avrebbe avvertito un insolito, fastidioso, improvviso mal di gola con anche difficoltà respiratorie.

Subito si sono mobilitati anche i responsabili della sicurezza della Corte del Sole, anche se qui non si utilizzano gas. Resta dunque la pista della pericolosissima bravata di una banda di ragazzini che avvicinando alcuni clienti hanno spruzzato lo spray urticante.

Telecamere decisive

I carabinieri di Sestu vanno dunque avanti puntando le indagini soprattutto sull’esame delle telecamere. Un compito lungo e impegnativo visto che il Centro commerciale “La Corte del Sole” è ben protetto da una consistente rete di videosorveglianza. Dunque non resta che attendere. Di certo si sono vissuti momenti di grande paura anche se già in serata, tutto è tornato come prima. Con i clienti che hanno fatto capolino fra i negozi dopo l’areazione del locale. I carabinieri si sono trattenuti a lungo. Gli accertamenti sono continuati anche ieri. Ma finora i due possibili responsabili sono sfuggiti alle telecamere. Almeno di quelle finora esaminate. La svolta potrebbe però essere imminente.

