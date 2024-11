«Mio figlio arrestato al Cairo» 

Roma. Del figlio non sa più nulla dal 10 novembre, dal giorno dopo un arresto al Cairo dai contorni tutti da chiarire. La madre di Elanain Sharif, 44enne nato in Egitto ma cittadino italiano, dice di avere perso le sue tracce dopo che è stato fermato dalle autorità egiziane al suo arrivo dall’Italia. Un caso seguito con la «massima attenzione» dalla Farnesina dopo la denuncia della donna, che era col figlio al momento del fermo. L’uomo si troverebbe, comunque, in una struttura nota anche alle autorità italiane. La madre avrebbe appurato che si trova nel carcere di Alessandria d’Egitto. Sharif vive da anni a Terni e lavora nel porno come Sheri Taliani: potrebbe essere stato arrestato per aver diffuso immagini vietate dalle leggi egiziane. «In aeroporto è stato tenuto a lungo negli uffici della polizia e poi la madre lo ha visto uscire con le manette ai polsi - dice il legale Alessandro Russo - Le procedure di arresto sono state effettuate utilizzando solo il passaporto egiziano, quello dell’Italia gli è stato restituito alcuni giorni dopo».

RIPRODUZIONE RISERVATA