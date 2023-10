«Mio figlio appiedato dai bulli a 11 anni» 

FROSINONE. «Mio figlio non ha voluto dirmi i nomi ma indagherò a fondo e verrò a chiedervi conto di qualsiasi danno alla bicicletta. In alternativa potete insegnare l’educazione e il rispetto ai vostri figli»: lo sfogo è stato affidato ai social poche ore prima di andare dai carabinieri. C’è amarezza nelle parole della mamma di Paliano, il Comune a nord di Colleferro, dove Willy Monteiro Duarte è stato ammazzato di botte a meno di vent’anni. Lei i bulli li ha affrontati a viso aperto, denunciando a tutti che hanno tolto la voglia di andare i bicicletta a suo figlio di appena undici anni. Era la sua prima illusione di autonomia, la preferiva al pulmino per andare a scuola. Poi all’improvviso ha deciso di andare a piedi perché, scrive la madre, «un gruppo di bulli ha iniziato a manomettere marce, freni e quanto altro». Il bambino lasciava la bici all’ingresso e dopo i danneggiamenti a lasciarla lontano dalla scuola. Senza successo. «È avvilito. Se ogni volta che esce da scuola deve perdere tempo a rimettere a posto la bicicletta per poterla usare rientrando sempre più tardi è logico rinunciarci». Ora «troverò chi sono e parlerò con i loro genitori». Nel frattempo è andata in caserma. Non tanto per i danni: ma per far capire che esistono dei confini e se si infrangono i sogni di un bambino si diventa bulli entrando su un terreno pericoloso.

