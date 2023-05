«Mio figlio ancora in coma, aspettiamo» 

«Ulisse è ancora in coma farmacologico, per ora deve stare sotto sedazione. I medici dicono che dobbiamo aspettare per capire lo sviluppo della situazione». Simonetta Murtas e Petra Noli, madre e fidanzata dell’atleta che ha avuto un drammatico incidente mentre si lanciava col paracadute, spiegano le condizioni di salute del 33enne, impegnato in una gara di base jumping nei campionati mondiali in Spagna, a Benidorm.

La mamma e la fidanzata sono volate nella costa valenciana per stare vicine al giovane: ora sono in grande apprensione, così come i tanti amici che hanno attivato una raccolta fondi. E proprio intorno a questa iniziativa si è scatenata una polemica sulla quale Simonetta Murtas e Petra Noli vogliono fare alcune precisazioni: «Non si tratta di una raccolta pubblica ma è stata attivata solo per gli amici ei parenti stretti. In tutta questa polemica sono emerse anche accuse pesanti alle quali ora non vogliamo ribattere perché la nostra preoccupazione, in questo momento, è concentrata sulle condizioni di Ulisse».

La famiglia sta vivendo una situazione di grande angoscia. «Mio figlio è un atleta e adesso vederlo in queste condizioni è molto difficile. Purtroppo il giorno dell’incidente c’era molto vento e le condizioni non erano adatte per la gara ma gli organizzatori hanno deciso di proseguire il campionato».

