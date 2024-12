«Mio figlio, allettato e senza cure» 

È gravemente malato ma non ha un medico che lo possa seguire. Il nuovo caso di malasanità arriva da Zeddiani, dove un 16enne affetto da encefalopatia epilettica, malattia rara che lo costringe ad alimentarsi con una sonda (la peg) e a respirare grazie a una tracheotomia. Una condizione, anche a causa delle periodiche crisi, che richiede il ricorso frequente al medico. Che però non c’è. E nonostante le richieste della famiglia l’Asl 5 ancora non ha trovato una soluzione.

La storia

L’incubo è iniziato a fine novembre quando il pediatra che seguiva il sedicenne, Gregorio Camarra, è andato in pensione. «Poi il 4 dicembre mio figlio ha compiuto 16 anni - racconta la mamma, Tamara - Motivo per il quale ora può essere seguito solo da un medico di base che però non c'è, nonostante la sua grave situazione. Per noi è assurdo e impossibile essere seguiti da un medico dell’Ascot che viene a Zeddiani due volte a settimana per assistere tutti i pazienti rimasti senza dottore. Mio figlio è parzialmente allettato, forse qualcuno ancora non ha capito questo: ha bisogno di un medico che conosca la sua situazione, che possa essere presente settimanalmente, che possa rispondere al telefono in caso di bisogno. Ho fatto presente questa situazione all’ufficio “Scelta e revoca del medico” dell’Asl ma l’operatore mi ha riferito che non c'è un medico di base disponibile. Anche io, mio marito e i miei due figli più piccoli siamo senza medico, ma chi ha una grave patologia non può essere affidato all’Ascot».

I disagi

«Il medico è essenziale anche per le tante ricette che ci occorrono – precisa Tamara – Ogni volta dovrei recarmi nell'ambulatorio alle 7 per poi ritirare la ricetta dopo un paio d'ore». Tamara ha chiesto aiuto all’Assistenza domiciliare che dovrebbe garantire l’Asl 5 «Ma non ho ancora avuto l’indicazione di un medico. Mi hanno comunicato che quello disponibile non risponde mai al telefono».

L’Asl

«Il ragazzo non ha più diritto al pediatra perché ha compiuto 16 anni - fanno sapere dalla direzione dell’Asl - e i medici di famiglia dell'ambito di residenza hanno già raggiunto il massimale, quindi è necessario che si rivolga all'Ascot. Stiamo lavorando per dare alla famiglia una risposta che venga incontro alle esigenze del ragazzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA