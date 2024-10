«Mio bisnonno, un eroe dimenticato» 

«Vorrei che mio bisnonno venisse commemorato come merita». È il desiderio di Luigi Scalas, 76enne asseminese che da un anno attende, insieme ai suoi familiari, di poter posizionare la statua raffigurante l’avo Dionigi Scalas nella scuola primaria di Assemini a lui intitolata.

Dionis’ Iscalas, come lo chiamavano i concittadini, classe 1849, è stato sindaco di Assemini, nominato Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia e insignito con la medaglia d’oro al Valor civile per la condotta tenuta durante il nubifragio passato alla storia col nome di “S’unda manna” (la grande onda): nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 1892 l’alluvione colpì, tra le altre, le cittadine di Assemini e San Sperate, Decimomannu ed Elmas, causando un centinaio di vittime.

Il gesto eroico

Quella notte Dionigi Scalas senza pensarci due volte si mise in sella al suo cavallo e al galoppo raggiunse tutti i suoi concittadini, avvertendoli del pericolo ed esortandoli ad abbandonare le loro case. Diede ordine di mettere a loro disposizione il municipio e la chiesa di San Pietro. Grazie al suo gesto eroico ad Assemini, che contava una popolazione di 2.500 abitanti, morirono solo due persone e furono distrutte 113 case.

L’esondazione rappresentò l’inizio di un periodo di riscatto sociale. Scalas ascoltò le proteste della cittadinanza e si adoperò per contrastare le violente alluvioni che si presentavano in maniera ciclica. Lo fece realizzando diverse opere, tra cui la sistemazione dell’alveo del rio Sa Nuxedda.La vicenda venne raccontata su L’Unione Sarda del 24 ottobre di quell’anno. Si interessò alla «disastrosa inondazione» pure la stampa internazionale, New York Times compreso. Parlano di Scalas anche alcuni versi tratti dalla poesia in lingua sarda scritta dal tonarese Peppino Mereu “a Nanni Sulis”, meglio conosciuta col titolo “Nanneddu meu” e divenuta nel Ventesimo secolo una famosa cantata popolare. Antonio Scalas (pronipote di Dionigi) e la cantautrice di Oliena Maria Luisa Congiu gli hanno dedicato la canzone “Ayaiu Scalas”.

L’appello

«Nonno merita di essere ricordato - conclude Luigi Scalas - anche perché, in un certo senso, è stato precursore dell’odierna Protezione civile affrontando e coordinando una situazione tanto difficile. Comune e scuola ci diano uno spazio per sistemare la statua».

