Minsk “schiera” il nucleare russo 

MinSk. Vladimir Putin ha annunciato che il mese prossimo sarà in Cina per nuovi colloqui con il presidente Xi Jinping, un «amico» e un «vero uomo». Affermazioni che giungono mentre il segretario di Stato Usa Antony Blinken è a Pechino per cercare di convincere la leadership cinese a mettere fine al sostegno militare alla Russia. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha citato «rapporti credibili e open source» secondo cui una nave russa sanzionata dagli Stati Uniti e implicata in trasferimenti di armi nordcoreane alla Russia, l’Angara, è attualmente ormeggiata in un porto cinese. Per il think tank britannico Royal United Services Institute (Rusi) la nave ha già trasferito in passato nei porti russi migliaia di container che si ritiene contengano munizioni nordcoreane.

Intanto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che «diverse decine» di testate nucleari russe sono schierate nel suo Paese, e Minsk e Mosca sono pronte ad usare in caso di attacco alla Bielorussia. Lukashenko ha messo in guardia da «provocazioni armate» dell’Ucraina, che ha accusato di avere ammassato di 120mila soldati alla frontiera bielorussa. Un’affermazione chelascia scettici gli osservatori, date le evidenti carenze di truppe con cui Kiev si trova a fare i conti.

RIPRODUZIONE RISERVATA