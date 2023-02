Minori in difficoltà, adozioni e affidi: apre uno sportello 

Un nuovo sportello di ascolto a disposizione delle famiglie sui temi dell’adozione, dell’accoglienza e del sostegno ai minori in difficoltà. Lo ha aperto l’Aibi, Amici dei bambini, negli spazi del consultorio diocesano familiare di via Logudoro, 40.

«Nel 2023 l’associazione festeggia i 40 anni dalla prima adozione internazionale», racconta Alessandro Cuboni, referente della sede di Aibi. «Quarant’anni al fianco dei minori abbandonati. Una storia di cui fa parte, dal 2010, anche la sede della Sardegna, che ha portato l'esperienza di accoglienza nell'isola e ha costruito dei servizi di accompagnamento sempre più strutturati, rispondendo alle richieste delle famiglie sui temi dell'adozione internazionale, nazionale e dell'affido. Il nostro obiettivo», aggiunge, «è diventare un polo dell'accoglienza, confermando il nostro ruolo di supporto alle famiglie e ai minori e quello di stimolo e pungolo alle istituzioni, per un'azione integrata a favore dell'accoglienza familiare, troppo spesso abbandonata alla buona volontà dei genitori. Per accogliere è senza dubbio necessario un buon cuore, ma non basta: serve avere risorse, competenze, sostegno, una rete di famiglie e di professionisti a cui appoggiarsi».

Lo sportello vedrà la collaborazione della psicologa e psicoterapeuta Marcella Griva, da anni collaboratrice di Aibi sui temi dell’adozione, e della psicologa Silvia Caredda per quanto riguarda l’affidamento familiare.

Gli incontri si svolgono sia in presenza sia in modalità on line. Il servizio è attivo il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20; il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13. Per informazioni 335.6256579 o mandando una mail a cagliari@aibi.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA