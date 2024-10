Minori in comunità, un patto per la tutela 

Un progetto per migliorare i percorsi di tutela e recupero dei minori in situazioni di grave disagio facilitando il flusso delle informazioni e i rapporti tra istituzioni, dall’emergere della criticità fino al proseguo del percorso di accompagnamento del ragazzo.

Come? Attraverso una piattaforma digitale che consentirà di raccogliere le informazioni sui minori e sulle strutture comunitarie consentendo una comunicazione interattiva con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di tutela. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa per l’utilizzo del Sistema informativo per la gestione del minore in comunità, tra la Regione, le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di Cagliari e Sassari, le amministrazioni locali e le varie Aziende sanitarie. Coinvolti ovviamente anche gli operatori del settore, con il prezioso contributo delle associazioni di rappresentanza degli Enti Locali.

L’intesa che darà via al progetto sarà siglata giovedì, alle 10, nella Sala Blu dei locali della direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT, in via Posada. Presenti tra gli altri l’assessora regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, Mariaelena Motzo, e l’assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Armando Bartolazzi.

