Minori in affido, oggi esperti a confronto 

Si parlerà di minori e di affidi nell’incontro in programma oggi alle 11 all’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari.

Il seminario è promosso e sostenuto dall’assessorato comunale alle Politiche sociali, nell'ambito dei progetti di coesione sociale, organizzato dalla Cooperativa Casa delle Stelle e dalla Fondazione Domus de Luna all’interno del progetto “Affido: Istituto aperto, accessibile e inclusivo”.

All’introduzione dell’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni e della dirigente del settore Lorena Cordeddu, seguiranno gli interventi di Luigi Cancrini, direttore scientifico della Fondazione Domus de Luna, psichiatra e psicoterapeuta e di Francesco Vadilonga, direttore del Centro di terapia dell’adolescenza (CTA) di Milano, specializzato sui temi dell’adozione e dell’affido, della tutela dei minori e della cura del trauma e autore di numerose pubblicazioni sui temi di competenza.

Nel corso dell’incontro si affronteranno i temi legati all’affido e all’adozione, già affrontati nel libro di Cancrini “La sfida dell’adozione”, che racconta la terapia condotta da una famiglia adottiva in crisi: l’incontro straordinario fra la realtà di due famiglie diverse, quella di origine e quella adottiva. Domus de luna ha partecipato a diversi progetti di coesione sociale dedicati ai giovani e alle persone in difficoltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA