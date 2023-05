Più risorse per minori in situazioni di disagio e famiglie bisognose. Poco più di 60mila euro, fondi per i Servizi sociali al centro di una variazione di bilancio approvata durante l’ultima riunione del Consiglio comunale di Selargius. «Cinquantamila euro sono destinati per l’inserimento di due minori in una struttura», ha spiegato l’assessore al Bilancio e ai Servizi sociali Sandro Porqueddu, «oltre 11mila come contributi per famiglie particolarmente bisognose».

