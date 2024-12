Minori a rischio, città in trincea 

Una bambina racconta di sevizie con un coltello arroventato, un’altra finisce ricoverata per overdose di cocaina, una piccola viene “venduta” dal padre, due ragazzini fanno i “latitanti” dopo una rapina e altri due finiscono in manette dopo aver sparato contro la casa di una coetanea: il 2024 a Olbia non sembra un anno per giovani. L’assessora comunale ai Servizi Sociali, Simonetta Lai, non si nasconde: «Sì, siamo in trincea. Seguiamo seicento casi con 25 assistenti sociali, un gruppo che deve anche occuparci di 6mila accessi annui al servizio. Il problema dei minori a Olbia c’è». A rendere il quadro più allarmante sono i punti di contatto investigativi tra la “latitanza” di due giovanissimi a febbraio e le fucilate indirizzate nel luglio scorso al portone di una villetta, dove vive una adolescente “colpevole” di avere detto no a un amico diventato violento e molesto. La Procuratrice dei minori di Sassari, Luisella Fenu, lo aveva già detto: c’è un caso Olbia se si parla di giovanissimi.

«Ci avvertono i nonni»

Simonetta Lai vede da vicino le storie dei ragazzi: «La situazione di Olbia è complessa. In un quadro di sostanziale tenuta della comunità ci sono ambienti, gruppi familiari e di giovani che fanno i conti con elementi veramente problematici. La contaminazione è rapida e l’età dei minori coinvolti si sta abbassando. Bisogna anche ricordare che a questo si aggiungono i meccanismi dell’integrazione, non sempre facile e scontata». Simonetta Lai entra subito nelle dinamiche: «Non è vero che giovani e giovanissimi cercano valori e punti di riferimento fuori dalla famiglia. Constatiamo drammaticamente il contrario, li cercano a casa e non li trovano. Perché i genitori spesso sono più fragili dei figli e sono i nonni a dirci le cose, perché solo loro “ascoltano” i nipoti. Poi molti ragazzi e ragazze si appoggiano ai coetanei. Fragilità si aggiunge a fragilità e la debolezza genera aggressività».

«Ricattati»

Genitori fragili, ragazzi soli. È la fotografia di Olbia vista dai Servizi sociali del Comune. Lai: «Ci sono problematiche generali che a Olbia si amplificano: ritmi di lavoro frenetici, coppie giovani prive di reti parentali di supporto, ragazzi troppo soli e disorientati a contatto con adulti che li fanno entrare in fretta nei circuiti dell’illegalità. In tanti casi i minori vengono ricattati, fanno cose che vengono loro imposte. La dinamica del ricatto la vediamo anche tra i giovanissimi, le armi sono i contenuti potenzialmente utilizzabili sui social e sulle applicazioni di messaggistica. Non è un bello scenario». Il Comune di Olbia ha messo in campo numerosi progetti. Ancora Simonetta Lai: «Ogni minore reintegrato è un successo, non avremo un altro genitore problematico. E a Olbia c’è anche il tema dei tantissimi nuclei familiari di non residenti, presenti di fatto nella nostra città. Dobbiamo aiutare tutti. Siamo consapevoli della sfida, che è cruciale per il futuro di questa comunità».

