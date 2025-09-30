Minorenni e alcol, il piano con i “timbri” slitta per le polemiche 

L’intento era quello di riportare ordine e sicurezza, ma per ora ciò che ha portato sono polemiche. «Impensabile che le funzioni di controllo sul territorio siano demandate agli esercenti così come chiedere loro di timbrare i minorenni», commentano associazioni di categoria, consiglieri comunali ed esperti del settore. Una bocciatura su tutti i fronti, che rimanda al Protocollo di intesa fresco di approvazione in Giunta comunale e la cui firma, prevista per oggi, risulta rimandata a data da destinarsi.

Il documento

Ventitré pagine, con una serie di articoli e altrettante disposizioni «per la prevenzione di atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, delle discoteche e nelle zone della movida», si legge nella prima. Nelle altre è un richiamo a una sfilza di leggi e decreti seguiti dalle disposizioni per gli esercenti. In particolare, si parla di impegno a installare sistemi di videosorveglianza, di individuare un referente per la sicurezza per il locale, adozione di codice di condotta e tanti oltre. Come il timbro, ad inchiostro lavabile, che esercenti o dipendenti dovrebbero applicare su una parte ben visibile del corpo del minorenne intenzionato ad acquistare alcolici o a giocare con le slot machine.

Lo scontro

Immediate le reazioni dai banchi dell’opposizione in Consiglio comunale. «Preoccupa l’idea di timbrare i minori sorpresi ad acquistare alcolici: non è con etichette o schedature che si educano i ragazzi, ma con sostegno alle famiglie, percorsi di prevenzione e spazi alternativi allo sballo», commenta Pierluigi Mannino, capogruppo di Fdl. «Le famiglie devono fare la loro parte: non si può chiedere alla Polizia di sostituirsi a genitori assenti o disattenti. Allo stesso modo, non si può pretendere che le attività produttive diventino vigili urbani: i gestori rispettino le regole, ma la sicurezza è compito delle istituzioni. Senza prevenzione, educazione e responsabilità condivisa, il Patto rischia di restare l’ennesima vetrina di buone intenzioni». Decisamente critico anche Edoardo Tocco, capogruppo di FI: «Un documento impresentabile, da rivoltare totalmente», osserva. «I timbri lasciamoli alle Poste, e ci si metta in testa che i commercianti devono essere tutelati da chi di dovere: i compiti di controllo non spettano certamente a loro».

Le difficoltà

Politica a parte, si protesta anche altrove. «Da parte nostra c’è la massima collaborazione, ma non può gravare su di noi il controllo de territorio, tra l’altro con le spese ulteriori che implicherebbe», osserva Pamela Solinas, titolare dell’Oca Bianca e coordinatrice provinciale Fiepet Confesercenti. Sulla questione timbro: «Impensabile e credo non sia nemmeno legale». Prende la parola anche Luca Pisano, psicoterapeuta e presidente del master in Criminologia Ifos: «Il timbro? Utile in discoteca ma inapplicabile in zone come la Marina o Stampace. In ogni caso non è uno scudo. Il nodo è formare i commercianti, puntando le telecamere sulle attività per vedere chi continua a vendere alcolici ai minorenni. Il problema è serio e non si può risolvere senza un adeguato controllo di polizia».

Il rinvio

Il sindaco Massimo Zedda ribadisce: «Si tratta di una bozza, assolutamente da limare. Ho già avuto modo di confrontarmi con il Prefetto e di concordare un’altra data per una riunione costruttiva, previa alla conseguente firma del protocollo, per ora slittata, che dia la possibilità di un maggiore confronto con le associazioni di categoria e con gli altri enti preposti», assicura. «Sicuramente verranno apportati dei correttivi a tutela dei minori e finalizzati a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, per una maggiore serenità lavorativa anche degli esercenti».

