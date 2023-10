Minorenni aggrediti e rapinati 

Erano appena usciti dal fast food dove avevano mangiato un panino in compagnia di alcuni coetanei, quando sono stati circondati e minacciati da un gruppetto di maggiorenni che hanno strappato loro le collane. Tre minorenni sono stati rapinati domenica pomeriggio da un gruppetto giovani più grandi, tutti maggiorenni, che ora i carabinieri starebbero ricercando in tutta la città. L’aggressione sarebbe avvenuta tra via Bacaredda e via dei Giudicati: agli adolescenti sarebbero state strappate alcune collane che indossavano sopra le magliette, con la minaccia di essere brutalmente picchiati.

L’ipotesi al vaglio dei carabinieri, ma pare che sulla vicenda stiano indagando anche gli agenti della Questura, è che ci sia una “banda” di maggiorenni che prende di mira gli studenti delle superiori, ma anche i gruppetti di minori che frequentano la piazza della Musica e si ritrovano nel vicino fast food. Stando alle poche indiscrezioni filtrate, sia le vittime che alcuni testimoni avrebbero indicato, a capo della banda, un giovane di origini colombiane ma ormai da anni trapiantato in città, ora in fase di identificazione da parte degli investigatori. Ma i carabinieri avrebbero già acquisito le immagini delle telecamere delle attività vicine al luogo dell’aggressione, così da dare un nome a tutti i componenti del gruppo.

Depositate le querele da parte dei genitori dei minorenni aggrediti della banda, ora si indaga per rapina. (fr.pi.)

