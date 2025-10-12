Minorenni aggrediscono un anziano 

Deriso, spintonato e preso a calci. Fino a farlo cadere violentemente a terra. Vittima un sessantenne, persona fragile, diventato bersaglio di un gruppo di minori. È accaduto nei giorni scorsi a Dolianova, nel parcheggio del supermercato di via Zuddas, luogo che a tarda sera diventa spesso terra di nessuno.

Il video virale

Un episodio ignobile ai danni di una persona indifesa, documentato nei dettagli da un video che sta facendo il giro della rete. Nelle prima parte si vedono due ragazzini che prendono in giro l’uomo inserendo una lattina vuota tra i raggi della ruota anteriore della sua bicicletta. All’improvviso, il più piccolo dei bulli raccoglie qualcosa da terra e la scaglia con violenza contro il malcapitato. Poi i calci e ancora spinte. La vittima non regge all’ultimo strattone e cade rovinosamente a terra battendo il volto sull’asfalto. La scena viene ripresa integralmente da un altro ragazzino che più tardi lo invia a qualcuno. Immagini shock che finiscono in rete e, in poche ore, diventano virali nei gruppi social del paese raccogliendo un’infinità di commenti indignati.

I carabinieri

Il filmato è ora nelle mani dei carabinieri della Compagnia di Dolianova che hanno già identificato i responsabili. Si tratterebbe di un gruppo di ragazzini di età inferiore ai 14 anni e, per questo, non perseguibili dalla legge. Minori difficili che in passato sembra siano stati già segnalati alle forze dell’ordine e ai servizi sociali per atti vandalici, danneggiamento e maltrattamento di animali. L’episodio è a conoscenza anche dei servizi sociali del paese. Si valuta ora come intervenire, tenendo conto anche della complessità della situazione che coinvolge contesti familiari complicati.

I precedenti

Non è la prima volta che nel parcheggio di via Zuddas si verificano fatti spiacevoli, segnalati a più riprese dai clienti del supermercato: lancio di oggetti contro le macchine, bottiglie mandate in frantumi, danneggiamenti. I protagonisti sono sempre loro: minori riuniti all’esterno del centro commerciale. Chi si permette di rimproverarli, soprattutto anziani, viene preso a male parole. Con l’episodio dei giorni scorsi si è però toccato il fondo con una vera e propria aggressione fisica ai danni di una persona indifesa. L’uomo, nell’impatto con l’asfalto, ha perso i denti anteriori e riportato escoriazioni che richiederanno qualche giorno di cure. Servirà invece più tempo per dimenticare la furia del branco. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA