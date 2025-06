Minorenne stuprata dopo una festa 

Bologna. Due ragazze hanno denunciato di essere state violentate: la prima, minorenne, al termine di una festa all’aperto nel Cesenate, la seconda al mare, davanti a uno stabilimento balneare di Marina di Grosseto.

Nel primo episodio, la giovane sarebbe stata raggiunta nel parcheggio da un ragazzo, poco più grande di lei, con cui aveva scambiato alcune parole nel corso della serata, che poi avrebbe abusato di lei. Dopo avere raccontato tutto ai genitori e essere stata visitata in ospedale, ha denunciato il fatto ai carabinieri i quali hanno avviato le indagini.

In Maremma la violenza sessuale sarebbe avvenuta ieri pomeriggio. La vittima è una giovane arrivata in spiaggia con un ragazzo: i due hanno preso un ombrellone e consumato alcolici. Quindi l'ingresso in acqua: il giovane avrebbe trascinato la ragazza, lei ha iniziato a urlare richiamando l'attenzione del bagnino a cui ha detto di essere stata violentata. La ragazza è stata portata in ospedale mentre il giovane si è dileguato.

RIPRODUZIONE RISERVATA