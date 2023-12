Minorenne sequestrato e minacciato: 3 anni a un 18enne 

In tre tesero una trappola ad un adolescente, attirandolo in un appartamento e poi puntandogli una pistola (risultata poi giocattolo) e minacciandolo pesantemente di morte se non avesse consegnato loro dei soldi. Due dei presunti aguzzini erano minorenni e saranno processati dal tribunale competente. L’unico maggiorenne del gruppetto, che aveva compiuto 18 anni anni appena due mesi prima dei fatti, se l’è cavata ieri con una condanna a 3 anni di reclusione, ma ha rischiato che gli venisse contestato il sequestro di persona a scopo di estorsione, punito dal codice penale con trent’anni di carcere.

Il processo in abbreviato si è tenuto davanti al giudice Roberto Cau, dove il 18enne è comparso accompagnato dall’avvocato Monica Dedoni. Il minore vittima della tentata estorsione e del sequestro si è costituito parte civile con la sua famiglia attraverso la legale Francesca Foddie. A rappresentare l’accusa c’era il pm Daniele Caria e la collega Rita Cariello della Direzione distrettuale antimafia (quest’ultima presente perché la contestazione iniziale era di competenza distrettuale).

La sentenza è arrivata al termine di una breve camera di consiglio, ma a pesare c’è stata anche la perizia psichiatrica che ha riconosciuto all’imputato un vizio parziale di mente. Alla fine il giovane dovrà scontare 3 anni, ma potrà evitare il carcere grazie al fatto che sono già 8 mesi che si trova in custodia cautelare ai domiciliari. La pena così contenuta è stata possibile perché la contestazione è stata derubricata in sequestro di persone semplice e tentata estorsione.

