Minorenne colpisce il padre con un machete 

Prima la lite in famiglia, poi il figlio minorenne colpisce il padre con due colpi di machete alla schiena. Il ragazzino è stato arrestato (pare per tentato omicidio) mentre il padre è ricoverato in ospedale in codice rosso anche se per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Questo il bilancio dell’ennesimo episodio di violenza domestica che stavolta ha visto come protagonista un giovanissimo. Un episodio ancora misterioso su cui sono trapelate pochissime indiscrezioni.

Il fatto

Tra le poche certezze il fatto che il ferimento sia avvenuto nella notte tra lunedì e ieri, pare nella zona del litorale. Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra Volanti di Quartu e Cagliari che hanno svolto gli accertamenti non ancora conclusi.

Tutto sarebbe accaduto in pochi attimi. Tra padre e figlio sarebbe sorta una discussione, degenerata rapidamente. A un certo punto il minorenne avrebbe afferrato un machete. Cosa sia successo dopo deve essere ancora chiarito. Di sicuro due colpi sono andati a segno, raggiungendo il padre sulla schiena. Immediato l’allarme con l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e delle volanti della Polizia.

Le indagini

L’uomo ferito è stato accompagnato in ospedale a Cagliari dove è stato ricoverato ed è attualmente tenuto in osservazione. Le sue condizioni sono serie ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Il minorenne invece è stato rintracciato poco dopo e tratto in arresto: l’accusa, almeno inizialmente, è quella di tentato omicidio. Per il momento bocche cucite da parte degli inquirenti su tutto il resto. Subito è stata informata anche la Procura dei minori di Cagliari.

Ora toccherà agli inquirenti chiarire nel dettaglio i contorni della vicenda che presenta ancora molti punti oscuri. Il ragazzino sarà interrogato al più presto dalla Procura minorile, spetterà poi al giudice valutare se decidere per il carcere o mandarlo in una comunità di accoglienza per minori.

RIPRODUZIONE RISERVATA