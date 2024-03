Minorenne adescata: i retroscena 

Spacciandosi anche lui per minorenne, nel 2021, aveva adescato tramite social una 13 enne di Nuoro, con cui aveva flirtato per un mese conquistando la sua fiducia prima di inviarle dei link di alcuni firmati hard e chiederle un parere. Seguirono le richieste di inviare delle sue foto. Una particolarissima relazione a cui mise fine la mamma della ragazzina che una notte, entrando nella cameretta, aveva notato quel profilo social aperto e curiosando nello smartphone della figlia scoprì tutto. Scattarono le indagini e a processo finì Alessandro D’Amico, ventitreenne, difeso d’ufficio da Tore Zizi. «Si tratta di un reato di pericolo - ha affermato l’accusa rappresentata da Francesca Pala - l’adescamento c’è stato, a D’Amico si è risaliti grazie a Meta, la società che solitamente non fornisce le caratteristiche dei profili, ma considerando le condotte per questi reati particolarmente gravi ha fornito i dati e le caratteristiche dicendo quando è stato creato e il numero di telefono. Un numero intestato all’imputato, mentre un altro profilo era stato aperto con un telefono intestato alla sorella. Alessandro D’amico all’epoca più che ventenne, ha contattato la ragazzina appena 13 enne e cercato di carpire la sua fiducia per poi arrivare a fare richieste sempre più pesanti». Ad aprile la sentenza.