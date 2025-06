Minoranza, interrogazioni a raffica  

In appena un mese e mezzo sono state presentate quattordici interrogazioni. Un record che a Cabras in questi giorni fa discutere parecchio. Tutto il gruppo di minoranza ma spesso anche il consigliere Antonello Manca da solo, a fine aprile ha iniziato a incalzare la Giunta comunale su più fronti. Nessun documento però è stato ancora discusso in Aula, si attende il prossimo Consiglio.

La polemica

Per la minoranza è un sistema democratico per denunciare alcune vicende ma al sindaco di Cabras Andrea Abis non piace proprio. «Mi sembra una strategia per informare i cittadini in maniera sbagliata - sostiene - Talvolta le interrogazioni vengono presentate quando il Comune sta già intervenendo per risolvere il problema. E questo non è corretto anche perché viene fatto passare il messaggio che l’amministrazione è intervenuta in seguito all'intervento della minoranza». Il sindaco in particolare punta sulle manutenzioni. «Quando ad esempio si parla di degrado e verde pubblico abbandonato, vengono segnalate sempre le zone in cui gli operai stanno per intervenire».

Il degrado nel Sinis

L’ultima interrogazione è sullo stato di abbandono delle spiagge del Sinis, con tanto di documentazione fotografica allegata. I consiglieri di minoranza Antonello Manca, Gianni Meli, Federica Pinna, Fenisia Erdas e Efisio Trincas sottolineano che «tante passerelle sono circondate da erba alta, molte docce pubbliche non sono funzionanti, sono arrugginite e abbandonate». E chiedono al sindaco quali misure verranno adottate dal Comune.Un’altra questione sollevata dalla minoranza riguarda la viabilità tra Cabras e Solanas, un'altra la mancata istituzione della commissione pari opportunità. Altre due si riferiscono ai disagi nel cimitero. E ancora l’opposizione punta il dito sulle condizioni del giardino della scuola materna di via De Gasperi, sulla inagibilità della spiaggia di Mare Morto a causa delle alghe. Fa discutere anche quella sui rimborsi dei libri scolastici che ancora le famiglie non hanno ricevuto. Le risposte a tutte le interrogazioni arriveranno durante il prossimo Consiglio che si preannuncia, oltre che lungo, anche caldissimo e non solo per le temperature.

