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Sinnai.
09 ottobre 2026 alle 00:52

Minoranza in pressing: «Puc da adeguare alla Pratobello 2026»  

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L’adeguamento del Puc alle finalità del piano Pratobello 2026 e le questioni del servizio di gestione dei rifiuti. I sette consiglieri comunali di opposizione hanno inviato ieri al presidente del Consiglio comunale di Sinnai, Massimo Mallocci, e per conoscenza alla sindaca Barbara Pusceddu, la richiesta di convocazione dell’assemblea civica con l’inserimento nel relativo ordine del giorno di due mozioni. La prima, appunto, riguarda l’attuazione del piano Pratobello 2026, «con l’avvio delle attività istruttorie finalizzate all’adeguamento del Piano urbanistico comunale agli obiettivi di tutela e ripristino degli ecosistemi, prevenzione delle trasformazioni irreversibili del paesaggio e salvaguardia della biodiversità e del suolo».

Con la seconda mozione, invece, i consiglieri Aldo Lobina di “Sinnai libera”, Roberto Loi, Aurora Cappai, Paride Casula e Cosimo Lai di “Uniti per Sinnai”, Walter Zucca e Roberta Simoni di Forza Italia, chiedono che «si proceda tempestivamente alla revisione e all’aggiornamento del Regolamento comunale di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e Igiene urbana, approvato nel 2020, sottoponendo il testo aggiornato all’approvazione del Consiglio». I consiglieri chiedono, «l’avvio con congruo anticipo di tutte le attività necessarie alla predisposizione e all’espletamento della nuova gara d’appalto, in modo da consentire l’affidamento del servizio entro la scadenza del contratto, fissata al 28 febbraio 2029, evitando il ricorso a proroghe», limitando, «ogni eventuale proroga tecnica ai soli casi strettamente necessari per garantire la continuità del servizio e per il tempo indispensabile alla conclusione della gara e all’avvio del nuovo affidamento». ( r.s. )

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