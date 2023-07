Minoranza e sindaco, resta alta la tensione 

Sembra quasi che la campagna elettorale non sia ancora finita ad Assemini. A quindici giorni dal primo Consiglio comunale, quello di insediamento del neoeletto sindaco, la minoranza scalpita attendendo, con non celata impazienza, «segni di vita da parte di Mario Puddu e della sua Giunta, viste anche le scadenze improrogabili di bilancio previste per luglio».

Il centrosinistra

In un comunicato congiunto della coalizione progressista, che Diego Corrias (Movimento 5 Stelle) consegna ai social, i punti di richiamo sono diversi: si rimarca valuta il fatto «che ancora non sia stato riconvocato il Consiglio comunale e che la Giunta non si sia mai riunita.

A un mese dalle elezioni la Giunta grillina di Sabrina Licheri, tanto bistrattata, aveva indetto due Consigli, approvato atti importanti e convocato la Giunta più volte», commenta Corrias, «preoccupa il fatto che non siano stati assegnati assessorati importanti (bilancio e urbanistica) e che non siano state formate le Commissioni consiliari e, soprattutto, si attende di conoscere il documento unico di programmazione e le linee programmatiche di bilancio. In campagna elettorale ci hanno detto che devono far ripartire Assemini. Per ora stanno ancora cercando le chiavi per metterla in moto».

Fratelli d’Italia

Apprensioni condivise anche da Massimo Carboni, portavoce del circolo Fratelli d’Italia Assemini, che manifesta anche un’altra preoccupazione: «Durante il primo Consiglio comunale sono venuti a mancare prima tre voti, poi due per l’elezione del presidente del Consiglio. Inoltre due componenti della stessa maggioranza (Giacobbe e Piras) dichiarano di non appartenere al partito con cui sono stati eletti (Riformatori) ed annunciano la costituzione di un nuovo gruppo politico. La maggioranza ha oggettivamente guastato la festa a se stessa e non nascondiamo la nostra preoccupazione per le sorti della comunità».

Il sindaco

Pronta la replica di Puddu, reduce dalla prima riunione della Giunta in programma ieri: «Per le linee programmatiche e le commissioni consiliari (che la precedente Giunta fece addirittura a settembre inoltrato, tre mesi dopo il voto), noi faremo molto prima. Stia comodo Corrias, nei banchi della minoranza, che ci pensano il sindaco e la maggioranza a stabilire quali sono gli assessorati, quali vuole delegare o meno, e quali sono le urgenze e priorità per Assemini. Faccio un invito affinché elevi il dibattito politico ad un livello più alto se vuole confrontarsi con noi».

E alle altre critiche di Corrias, il sindaco risponde così: «Corrias dovrebbe saperlo, ho già dimostrato di saperla guidare bene la macchina, e quella guida (certificata dal voto del 2018) gli ha permesso di rimanere altri quattro anni da assessore. È anche vero che in quattro anni non hanno neppure trovato il volante. E anche questo è stato certificato dal voto di un mese fa. Millantavano competenza ma ancora oggi non capiscono su quali ostacoli sono inciampati».

