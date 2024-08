Minoranza: Comune poco “social” 

L’ultimo aggiornamento della pagina Instagram è datato maggio 2022, quello del profilo Facebook arriva fino a giugno dello stesso anno e riporta i dati sulla diffusione in città del Covid. Il Comune di Oristano è poco “social” secondo i consiglieri di minoranza Carla Della Volpe, Efisio Sanna, Francesca Marchi, Massimiliano Daga e Francesco Federico che attraverso un’interrogazione chiedono al sindaco e alla Giunta «per quali motivi l’amministrazione non abbia provveduto all’aggiornamento dei propri canali social, senza cogliere l’opportunità di aumentare la trasparenza, offrire un ulteriore servizio di informazione e creare nuove forme di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini». Secondo gli esponenti di Oristano più, Pd e Oristano democratica e possibile «l’utilizzo dei social media con finalità istituzionali aumenta e migliora l’interazione tra Comuni e cittadini». Un’opportunità che l’amministrazione non sembra sfruttare, considerati gli ultimi accessi registrati nei due canali. Sempre che - non è ben chiaro secondo i firmatari - siano quelli istituzionali del Comune. ( m.g. )

