Minoranza all’attacco sul nuovo appalto «Modello inefficiente» 

Raffica di reazioni polemiche dal centrodestra alle dichiarazioni dell’assessora Luisa Giua Marassi, che ieri in un’intervista a L’Unione Sarda ha annunciato «una città più pulita col nuovo appalto in arrivo».

«Dichiarazioni», scrive il coordinatore cittadino di Forza, Italia Alessandro Serra, che «ricalcano fedelmente quelle pronunciate nel 2018 dall’allora assessore della Giunta Zedda e dallo stesso sindaco all’avvio del precedente appalto». Invece – prosegue – «sappiamo bene com’è andata: la Tari è alle stelle, attenuata solo da un contributo regionale che, ricordiamolo, è pur sempre denaro dei cittadini». E aggiunge: «Nel frattempo, Cagliari è più sporca di prima e sulle spalle dei cagliaritani ricade l’onere quotidiano di posizionare, ritirare e pulire i mastelli, un sistema che il nuovo appalto conferma integralmente, nonostante i disagi evidenti. Dopo aver cercato di scaricare su altri le responsabilità dell’appalto appena concluso, che é tutta farina del loro sacco, oggi dimostrano ancora una volta che errare è umano, perseverare è diabolico».

Sulla stessa lunghezza d’onda Roberto Mura, di Alleanza Sardegna: «Si è preferito blindare un modello che già oggi mostra limiti evidenti – dice –, anziché aprirsi a un confronto serio per migliorarne la qualità, ridurre i disagi e adeguarsi alle nuove tecnologie disponibili. Con questa scelta, la città resterà vincolata allo stesso identico sistema di raccolta differenziata per ben 18 anni complessivi, senza possibilità di correggere gli errori e le inefficienze che i cittadini sperimentano quotidianamente».

