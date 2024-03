Minoranza all’attacco Soddu: tutto ok 

Pochi giorni fa l’allarme di Roberto Cadeddu dell’Aspen, ora sono i consiglieri di minoranza Francesco Guccini, Giovanni Dettori, Narciso Guria, Carlo Prevosto e Natascia Demurtas a esprimere preoccupazione sull’Europeade, grande manifestazione del folklore che a luglio approderà in città, per il ritardo nell’approvazione del bilancio. La scadenza del 15 marzo è scivolata via e la Regione intima al Comune di provvedere entro il mese. I consiglieri chiedono a Soddu «per quale motivo non sono stati coinvolti il Consiglio, la comunità, le associazioni e gli altri enti locali». Domande anche sull’importo che dovrà mettere il Comune, sul quadro economico della manifestazione e su quali saranno le strutture pubbliche interessate. Infine, «se il milione di euro trasferito dalla Regione ha vincoli di spesa». «L’Europeade si farà - assicura Soddu - ci sono i fondi regionali. Non c’è nessun problema. Se non è spendibile quello della Regione il Comune nel bilancio da approvare ha messo 500 mila euro. Non siamo in ritardo, è tutto in linea e le richieste di partecipazione all’Europeade scadevano ieri. L’ossatura della manifestazione c’è, poi coinvolgeremo associazioni e Pro Loco: non potevamo fare di più prima di conoscere i partecipanti. Ora ci sono ufficialmente tremila adesioni».

