Minoranza all’attacco: «Ovile in abbandono, intervento immediato» 

È in totale abbandono da dieci anni, da quando chi lo gestiva ha chiuso le porte. Il Comune in questi anni non è mai riuscito a far decollare l'ovile comunale, edificio che si trova lungo la strada che da Cabras porta a Nurachi, composto da due capannoni, un paddock e un vano appoggio. Annesso alla struttura anche un terreno di nove ettari. Denuncia l'abbandono all'interno e all'esteno il consigliere di minoranza Antonello Manca. Lui stesso pochi giorni fa ha raggiunto la struttura con tanto di cellulare per documentare il degrado. «Si tratta di un bene pubblico in stato di abbandono che presto sarà oggetto di una mia interrogazione. I soldi dei cittadini sono stati spesi e questo non va bene». Il sindaco Andrea Abis risponde: «Aspetto l'annunciata nuova interrogazione. Ma come mai il consigliere si accorge solo oggi di una struttura abbandonata da oltre dieci anni fa? È un bene che per essere riconcesso ha bisogno di importanti investimenti di manutenzione che in questo momento stiamo dedicando ad altre priorità». Nel 2016 l'amministrazione guidata dal sindaco Cristiano Carrus aveva pubblicato un bando per dare in gestione l'ovile. Partecipò un solo allevatore ma la pratica non andò a buon fine perché lo stesso aveva spiegato agli uffici che era impossibile sistemare la struttura in soli 30 giorni, come prevedeva il bando. Nel 2018 il Comune riusci quindi a modificare il regolamento. Il nuovo documento prevedeva che per sistemare la struttura in totale degrado erano concessi fino a 12 mesi. Da quel momento però silenzio assoluto. Ma ora la vicenda sbarcherà nuovamente in Consiglio. (s. p. )

