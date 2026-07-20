Minoranza all’attacco: «La città invasa da topi e blatte» 

Il termometro sale e a Monserrato si riaccende lo scontro politico su igiene e decoro urbano. L’opposizione attacca parlando di territorio abbandonato, mentre la Giunta replica rivendicando interventi mirati in sinergia con la Città Metropolitana.

A sollevare il caso sono i consiglieri di minoranza Andrea Zucca e Valentina Picciau (Pauli Monserrato - La Svolta), che denunciano una situazione oltre il livello di guardia. «Con l'arrivo del caldo, intere zone, dal centro storico alle periferie, sono letteralmente invase da topi e blatte», affermano. «Affidarsi alla ProService quando sono già proliferati è inutile. I cittadini pagano le tasse e hanno il diritto di vivere in una città pulita. L'amministrazione esca dal torpore». La minoranza chiede una «disinfestazione shock» delle caditoie stradali, considerate l'incubatore dei vettori a causa dell’accumulo di detriti.

Il sindaco Tomaso Locci respinge le accuse: «La disinfestazione è iniziata a marzo e non era mai accaduto che partisse così in anticipo, perché abbiamo stipulato un accordo con la Città Metropolitana. La pulizia delle caditoie – sottolinea il primo cittadino - avviene due volte all’anno e interveniamo anche prima delle allerte meteo nelle strade a rischio idrogeologico. Quest’anno siamo intervenuti anche nel reparto 8 dell’ex campo dell’aviazione, a tutela delle persone che frequentano le società sportive».

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Saverio De Roma: «Mai come quest’anno abbiamo fatto un lavoro certosino in tutta Monserrato. Abbiamo messo a disposizione i ragazzi del cantiere Lavoras, preposti ad alzare tutti i tombini per poi consegnare i report agli uffici». De Roma precisa che la pianificazione spetta alla Proservice: «I tecnici del Centro Antinsetti hanno chiarito l’inefficacia scientifica dei trattamenti preventivi invernali: i prodotti agiscono sull’insetto adulto e non sulle uova, muoversi prima sarebbe inutile». Il Comune ricorda che gli interventi coprono solo le aree pubbliche e che i cittadini possono segnalare le criticità private tramite i contatti dedicati.

RIPRODUZIONE RISERVATA