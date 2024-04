Minoranza all’attacco: illuminazione a singhiozzo 

A Orgosolo minoranza in Comune sul piede di guerra. I consiglieri Dionigi Deledda, Antonio Pasquale Devaddis, Nicola Garippa e Pasquale Lovicu, dopo gli ultimi atti vandalici in paese, attaccano il sindaco. «Abbiamo costanti e ripetute segnalazioni di cittadini che lamentano disservizi dell’impianto di illuminazione pubblica. Ormai da molti mesi - sostengono - interi rioni e vie del paese sono al buio. In altre vie funziona a singhiozzo, alcune notti sì, altre no oppure ogni tre pali due sono spenti e non sono danneggiati». La minoranza ricorda che dal 2020 a gestire l’illuminazione pubblica è la società Hera Luce. Il piano, oltre alla gestione, prevede l’efficientamento, la messa a norma e in sicurezza dell’illuminazione pubblica e un’illuminazione scenografica apposita per valorizzare al meglio i murales che colorano il paese. A questo si accosta la completa sostituzione di tutti i 1.110 punti luce con un risparmio energetico annuo del 70 per cento».

«In due anni e mezzo di amministrazione guidata dal sindaco Mereu - attacca la minoranza - non è stato fatto praticamente nessun lavoro di quanto concordato privando la cittadinanza e i visitatori di questo servizio essenziale facendo venire meno la sicurezza»

RIPRODUZIONE RISERVATA