Minoranza all’attacco: «Città green? Siamo lontanissimi» 

«Le città non diventano green con il mero aumento della superficie dedicata ad aree verdi». Così il consigliere di minoranza del gruppo “Quartucciu nel cuore”, Giovanni Meloni attacca l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda, che ha definito «Quartucciu una città sempre più green», grazie alla realizzazione – da parte del Comune – di aree verdi, tra cui “il giardino della memoria” in via della Pace, il nuovo parco che farà da collante fra il camposanto nuovo e quello vecchio.

«Credo che tra le mansioni che competono a un amministratore ci sia l’attività di comunicazione intesa come strumento per assicurare ai cittadini la conoscenza delle decisioni istituzionali», afferma Meloni, «troppo spesso però capita di leggere messaggi veicolati attraverso i media e i social network per promuovere l’amministrazione e i suoi servizi che sono fuorvianti o quantomeno approssimativi».

Il consigliere punta così il dito proprio sulle parole dell’assessore Caredda e sulla sua definizione di «Quartucciu sempre più green».«È bene sottolineare infatti che la nascita dell’ennesimo parco a ridosso del cimitero non permette sicuramente di annoverare Quartucciu tra le green city», puntualizza Meloni. «L’assessore, nonostante gli anni trascorsi alla guida dei lavori pubblici, continua a utilizzare impropriamente l’aggettivo green, cioè verde in lingua inglese: le città non diventano green con l’aumento della superficie pubblica dedicata ad aree verdi. Perché una città possa davvero definirsi “verde”, deve mirare a una elevata qualità ambientale e fare un uso efficiente e responsabile delle risorse».

In che modo? «Attuando politiche urbanistiche, ambientali ed ecosostenibili che nel complesso facciano la differenza e migliorino la vivibilità dei cittadini», precisa l’esponente del gruppo “Quartucciu nel cuore” e aggiunge: «Quartucciu può diventare green solo attuando una mobilità a basso impatto, valorizzando il patrimonio edilizio pubblico esistente, dando vita a progetti di rigenerazione urbana come gli orti urbani, perseguendo il risparmio energetico degli edifici. Tutti obiettivi ben lontani dall’essere raggiunti».

RIPRODUZIONE RISERVATA