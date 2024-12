Mino, il “caregiver” in carrozzina 

La vita non è stata facile per lui fin da quando è venuto al mondo. Senza gli arti inferiori e con un solo braccio Cosimo d’Angela, oggi 46 anni, è dovuto passare attraverso momenti di sconforto e enormi difficoltà senza però mai perdersi d’animo.

Tutta colpa, a quanto pare, di un farmaco antidolorifico che era stato dato alla mamma in gravidanza e che ha fatto sì che lui nascesse con una grave malformazione. «La mia mamma è sempre stata la mia forza» racconta D’Angela in una mattina di dicembre baciata dal sole, mentre vende degli oggetti nel suo stand al mercatino, «non si è mai arresa nonostante la vita l’avesse messa a dura prova e forse è da lei che ho preso questo carattere».

Indomito

Il carattere di non perdersi mai d’animo. Neanche adesso che Cosimo, per tutti Mino, ha anche l’unico braccio che gli è rimasto a fare le bizze: la diagnosi, tendinite degenerativa è arrivata nel 2018 e da allora, dichiarato inabile dall’Inps, non ha più nemmeno potuto continuare il suo lavoro da impiegato. Così si è dovuto arrangiare. Come? Facendo la spesa per gli anziani del centro e del litorale e accompagnandoli a fare le viste mediche. «Quando arriviamo all’ospedale» racconta, «mi vedono e dicono “è lei il paziente, venga”. E io lì a far capire “no no io accompagno il paziente”. Restano stupiti, ma adesso ormai, soprattutto al Brotzu mi conoscono tutti».

D’Angela un lavoro se l’è dovuto inventare anche per riuscire ad acquistare un furgone con la pedana per caricare agevolmente la sua sedia a rotelle. Adesso infatti, caricarla in auto con il braccio che da problemi è diventato molto faticoso. Mino sale nel lato del passeggero, piega la sedia, la trascina nei sedili di dietro e poi si mette alla guida. Ed è per questo che ha avviato anche una raccolta fondi per trovare aiuti per comprare il furgone (se ne occupa Cittadinanza Attiva Oikos).

Lavoro e famiglia

«Non posso certo stare fermo e con il passa parola è nata questa storia di fare la spesa». Come fa? «Tutto con un braccio: vado al market, oppure in farmacia. A volte scendo, altre volte invece esce il personale che mi fa la gentilezza di avvicinarmi ciò che serve». Caricate le buste in auto, «torno dal cliente e gliele porto. Io non chiedo niente: sono loro a decidere se e quanto vogliono darmi».

Fin da piccolo Mino ha affrontato tanti problemi. «Le scuole le ho fatte tutte. Dopo le medie mi sono iscritto a un corso serale e poi ho cominciato a lavorare come impiegato nella ditta metalmeccanica. I bambini mi prendevano in giro. Per me c’erano solo i giochi da tavolo. E chi è che giocava all’epoca ai giochi da tavolo? Le persone anziane. Avevo paura soprattutto di non riuscire a trovare una ragazza». E invece alla fine Mino ha trovato una bellissima famiglia: nel 2018 ha conosciuto sua moglie e ha avuto in figlio che «mi aiuta in tutto. E vederlo felice è la cosa che mi fa stare bene».

