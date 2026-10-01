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Il progetto
02 ottobre 2026 alle 00:19

Minivan in dono per i disabili della Palestina 

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Entra nel vivo il progetto “Territori Uniti 2025”, iniziativa di cooperazione internazionale cofinanziata dalla Regione, che guarda alla Palestina. Nei giorni scorsi è stato acquistato il primo dei tre minivan previsti dal piano per garantire la mobilità e l’accesso ai centri per persone con disabilità di Yatta, Samou e Idhna.

«L’impegno assunto per le tre comunità palestinesi sta prendendo forma e concretezza», commenta il sindaco Graziano Milia. «Garantire ai ragazzi con disabilità di raggiungere i centri significa riconoscere un diritto fondamentale». Capofila il Comune, in collaborazione con le municipalità palestinesi, l’associazione SpazioAcca e Focus Europe. Parallelamente - dal 29 ottobre al 7 novembre - SpazioAcca accoglierà nove operatori palestinesi per un percorso di aggiornamento su assistenza e cura, da mettere poi in pratica nei propri territori d’origine. Il progetto è stato cofinanziato anche grazie alla rassegna “Note e Solidarietà”.

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